Thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ.

Sáng 21/11, UBND xã Gò Quao tổ chức khai mạc các giải đấu giải bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ xã Gò Quao mở rộng.

Trong đó, giải bóng đá nam 11 người có 6 đội đến từ các xã Vĩnh Hòa Hưng, Gò Quao, Vĩnh Tuy, Định Hòa và hai doanh nghiệp.

Giải bóng chuyền nam có 5 đội thuộc các xã Định Hòa, Gò Quao, Phú Tân, Hòa Thuận và phường Vĩnh Thông.

Giải bóng chuyền hơi nữ có 6 đội đến từ các xã Thạnh Đông, Định Hòa, Gò Quao, Sơn Kiên, U Minh Thượng và phường Vĩnh Thông.

Các trận bóng đá nam diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại sân vận động xã Gò Quao. Các trận bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ tổ chức trong hai ngày 21 và 22/11 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.