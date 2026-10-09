Khoảng 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt

Nhà cửa bị phá hủy tại Bidur, Nepal, ngày 29/8/2026, sau trận lũ quét kinh hoàng. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Ngày 26/8, một trận lũ giống như sóng thần - hệ quả của vụ sạt lở băng và đá tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc - đã gây thiệt hại trên diện rộng tại Nepal. Thảm họa này làm dấy lên lo ngại rằng những trận lũ tương tự có thể xảy ra ở những nơi khác tại nước này khi các dòng sông băng tan chảy và lan rộng ra các dãy núi vốn rất mong manh.

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã khảo sát các khu vực nằm trong phạm vi trải dài tới 50 km ở hạ lưu của 1.361 hồ trên phần dãy núi Himalaya trong lãnh thổ Nepal và các khu vực nằm gần Trung Quốc và Ấn Độ. Họ cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra trận lũ lụt hồi tháng 8 ở nước này.

Nghiên cứu ước tính có 293.000 người đang sinh sống tại các khu vực có độ cao chưa đến 50 m so với mực nước thông thường, khiến họ có nguy cơ tiềm ẩn bị ảnh hưởng nếu xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng diện tích các công trình được xây dựng trong những vùng có nguy cơ tiềm ẩn bị ngập lụt đã tăng gần 46% trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2023.

Theo các nhà khoa học, tại dãy Himalaya, ngay cả những thay đổi nhỏ về nhiệt độ hay lượng mưa cũng có thể có "những tác động không cân xứng" ở vùng hạ lưu.

Ông C. Scott Watson, nhà khoa học thuộc Đại học Leeds (Anh), tác giả chính của nghiên cứu trên cho hay các mối nguy hiểm đang gia tăng khi các dòng sông băng tan chảy, các hồ băng hình thành và các lớp đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy.

Ông Watson cho biết thêm sau nghiên cứu này, các nhà khoa học sẽ xây dựng các bản đồ chi tiết về những rủi ro do biến đổi khí hậu và hy vọng những bản đồ này sẽ cung cấp thông tin cho công tác quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm.