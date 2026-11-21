Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường cùng tham gia Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Chương trình do TP Hà Nội tổ chức, giới thiệu tới công chúng những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội. Điểm nhấn của lễ khai mạc là sự tham gia trực tiếp của các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Người dân các xã, phường không chỉ đến xem, mà trực tiếp mang những giá trị văn hóa của quê hương mình lên sân khấu và xuống đường phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hơn bao giờ hết, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng: Phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng văn hóa vững chắc; phát huy sức mạnh con người Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa gìn giữ bản sắc dân tộc với tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữa truyền thống với đổi mới, sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khai mạc.

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân; nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được bảo tồn hay những tác phẩm được tôn vinh, mà trước hết hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong nhân cách, lối sống, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi con người đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng văn hóa vững chắc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam.

Từ sân khấu chính trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, trống hội vang lên, các khối diễu hành rực rỡ sắc áo truyền thống lần lượt đi qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Người dân cùng du khách đứng hai bên đường chào đón, cổ vũ các nghệ nhân, đưa khu vực trung tâm Thủ đô trở thành một không gian văn hóa đậm sắc màu.

Sau Lễ khai mạc, chuỗi hoạt động nghệ thuật tiếp tục diễn ra tại nhiều điểm sân khấu quanh hồ Hoàn Kiếm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử, ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay… Các sân khấu nghệ thuật truyền thống được tổ chức hằng ngày trong thời gian diễn ra chương trình, mang đến cho khán giả nhiều trích đoạn và tiểu phẩm về Hà Nội.

Các khối diễu hành trong trang phục truyền thống rực rỡ lần lượt đi qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, công chúng có thể tham quan các không gian trưng bày và tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội số 47 Hàng Dầu. Tại đây, nhiều sản phẩm văn hóa sáng tạo được đưa ra trưng bày, góp phần kết nối các giá trị di sản với đời sống đương đại và nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm văn hóa tiếp tục diễn ra đến hết ngày 22/11 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phụ cận. Đây là dịp để người dân và du khách cùng thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa giữa lòng phố cổ.

Những di sản văn hoá truyền thống được chính cộng đồng gìn giữ trình diễn ngay trên đường phố.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, TP Hà Nội quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ. Tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô, hướng tới xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội. Cùng với đó, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

* Một số hình ảnh tại sự kiện: