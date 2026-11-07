Khoảng 200 thương hiệu sẽ quy tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế

Lễ hội Firebeat 2026 chính thức được công bố tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội (Hanoi Firebeat World Festival 2026) mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA).

Không gian lễ hội rộng hơn 43.000 m² tại sân Nam của VEC, gồm bốn hoạt động chính là lễ hội ẩm thực thế giới, giải vô địch BBQ quốc tế, đại nhạc hội quốc tế và không gian văn hóa năm châu.

Từ bún chả Hà Nội đến nghệ thuật nướng năm châu

Tại phân khu Vị Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, cà phê trứng và các thức quà từ cốm làng Vòng.

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chia sẻ tầm nhìn phát triển Firebeat thành lễ hội thường niên. Ảnh: Ban tổ chức

Các nghệ nhân sẽ trực tiếp nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và kể chuyện giữ nghề. Qua từng công đoạn, du khách có dịp tìm hiểu cách người làm nghề tạo nên hương vị quen thuộc của những món ăn gắn với đời sống Thủ đô.

Nghệ thuật sử dụng lửa trong chế biến là điểm nhấn của các phân khu ẩm thực quốc tế. Tại khu Lửa toàn cầu, các đầu bếp giới thiệu kỹ thuật nướng, quay và hun khói từ nhiều nền ẩm thực.

Khu Đại tiệc đầu bếp dự kiến quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc WBQA, cùng các nghệ nhân và thương hiệu ẩm thực.

Những món như ức bò hun khói kiểu Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi sẽ được chế biến trực tiếp, xen kẽ các buổi trình diễn và lớp học nấu ăn.

Ở phân khu Lửa Á châu, du khách có thể theo dõi cách chế biến yakitori Nhật Bản, thịt nướng Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên hay gà tandoori Ấn Độ.

Các món mang phong vị Tây Bắc như lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp cũng được chế biến, phục vụ tại quầy.

Nằm ở trung tâm lễ hội, phân khu Đại lộ chung nhịp giới thiệu bia thủ công, đồ uống sáng tạo và các món tráng miệng.

Kết nối ẩm thực với văn hóa và du lịch

Giải vô địch BBQ quốc tế là một trong những hoạt động chuyên môn của lễ hội, quy tụ các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp.

Ông Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA)khu vực châu Á và Đông Âu. Ảnh: Ban tổ chức

Các đội sẽ thể hiện kỹ thuật nướng đặc trưng của từng nền ẩm thực. Chương trình còn có Cúp Doanh nghiệp và Cúp Truyền thông dành cho các đơn vị, tập thể đăng ký tham gia.

Cuộc thi do Grillogia by Don David tổ chức, với ban giám khảo quốc tế đến từ Worldchefs và WBQA.

Bên cạnh các hoạt động ẩm thực, đại nhạc hội Firebeat Global Concert có sự tham gia của các nghệ sĩ và DJ, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ lửa.

Không gian văn hóa năm châu sẽ giới thiệu nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kỳ vọng lễ hội góp phần đưa Thủ đô trở thành điểm đến giao lưu ẩm thực quốc tế, nơi các món ăn và kỹ thuật chế biến của Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Ông Don David, Chủ tịch WBQA khu vực châu Á và Đông Âu, trực tiếp thiết kế thực đơn nướng dành riêng cho sự kiện và kỳ vọng lễ hội mở thêm cơ hội kết nối văn hóa, du lịch giữa Hà Nội với các thị trường trong khu vực.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing của VEC, Firebeat được định hướng phát triển thành sự kiện thường niên.

Việc đưa nghệ nhân, đầu bếp và các thương hiệu ẩm thực vào cùng một chương trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm dịp để du khách tìm hiểu văn hóa Hà Nội qua món ăn, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu nghề nghiệp và quảng bá du lịch Thủ đô.