Khoảng 200 gian hàng tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Tây Ninh

Sáng ngày 7/10, tại phường Tân Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026. Theo ban tổ chức, ngày hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9/10 với khoảng 200 gian hàng cùng nhiều chương trình kết nối công nghệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Đ.Xá.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết tỉnh Tây Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời là phương thức phát triển mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài.

Cũng theo ông Phạm Tấn Hòa, khoa học và công nghệ phải nâng tầm năng lực quản trị của chính quyền; đổi mới sáng tạo phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chuyển đổi số mở rộng cơ hội để người dân, hợp tác xã tiếp cận thị trường và dịch vụ công thuận tiện hơn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan các gian hàng ở ngày hội. Ảnh: Đ.Xá.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của ngày hội là các gian hàng ở nhóm hệ sinh thái phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nền tảng số; nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ nâng cao giá trị nông sản; sản phẩm, công nghệ và kết quả nghiên cứu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sản phẩm tiêu biểu.

Cùng với đó, ngày hội sẽ tổ chức 5 hội thảo khoa học chuyên đề, xoay quanh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo của địa phương; quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; chuyển đổi số, AI trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và hệ sinh thái phương tiện không người lái.

Các thiết bị bay không người lái được giới thiệu ở ngày hội. Ảnh: Đ.Xá.

Đặc biệt, ngày hội còn giới thiệu nhiều công nghệ, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách, kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, thuyết trình dự án, trình diễn giải pháp và kết nối đầu tư.