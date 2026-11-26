Phó Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Cường phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Cường cho biết: Việc Việt Nam tham gia các FTA, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới đã tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu, cùng hệ thống khu công nghiệp và vị trí kết nối giao thương thuận lợi. Đặc biệt, sự phát triển của hạ tầng giao thông, logistics và Cảng hàng không quốc tế Long Thành mở ra thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế thế giới, thay đổi chính sách thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu ngày càng cao về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật kiến thức, nắm vững các cam kết quốc tế và vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ để tận dụng ưu đãi thuế quan, hạn chế rủi ro và duy trì thị trường xuất khẩu.

Ông Trần Ngọc Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) trình bày chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại lớp tập huấn, ông Trần Ngọc Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) trình bày chuyên đề về tận dụng quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam tham gia nhằm đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Đồng Nai ra thế giới.

Nội dung tập huấn tập trung cập nhật các quy định mới về FTA, hoạt động xuất khẩu và xuất xứ hàng hóa; phân tích bối cảnh kinh tế thế giới; hướng dẫn tận dụng ưu đãi FTA, tối ưu quy tắc xuất xứ, quản trị rủi ro xuất xứ và phòng vệ thương mại. Các yêu cầu về rào cản xanh, carbon, truy xuất nguồn gốc cũng được đề cập, giúp doanh nghiệp nhận diện những vấn đề thường gặp khi tiếp cận và duy trì thị trường xuất khẩu.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp tại Đồng Nai tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại lớp tập huấn, nhiều câu hỏi doanh nghiệp đặt ra đã được báo cáo viên, đại diện Sở Công thương giải đáp.

Thông qua chương trình, Sở Công thương mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập, chủ động đáp ứng yêu cầu của các thị trường, khai thác hiệu quả lợi thế từ các FTA và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu.