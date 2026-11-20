Hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh và kết quả xử lý nhóm trạng thái 06

Trên cơ sở pháp lý là Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đã phát hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong tổng số này, cơ quan quản lý ghi nhận hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trước khi áp dụng biện pháp quản lý, cơ quan chức năng thực hiện thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh. Quy định này tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức có thời gian rà soát, đối chiếu số liệu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Qua thực tế triển khai, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Riêng đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuộc trạng thái 06, thống kê cho thấy khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Rút ngắn thời gian gỡ bỏ còn 5 đến 7 phút và triển khai cung cấp thông tin trên VNeID

Đi đôi với công tác thu hồi nghĩa vụ ngân sách, quy trình phối hợp giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an đã được hiện đại hóa thông qua cơ chế truyền nhận thông tin tự động giữa hai cơ quan. Nhờ cơ chế kết nối dữ liệu này, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đã được rút ngắn xuống còn khoảng 5 đến 7 phút.

Cơ quan thuế xác định kết quả trên là bước tiến cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc giải quyết nhanh chóng thủ tục gỡ bỏ giúp giảm thiểu tác động đến hoạt động di chuyển và giao dịch kinh doanh của người nộp thuế ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ với Nhà nước.

Về định hướng trong thời gian tới, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Việc tích hợp dữ liệu lên nền tảng định danh điện tử giúp người nộp thuế thuận tiện tra cứu, chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của bản thân, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi.