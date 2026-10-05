Khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng

Theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm 40.000 đồng mỗi tháng.

Chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc diện quy định được hưởng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Thời gian Nghị định 335 có hiệu lực từ 5/10 nhưng trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2026. Người đủ điều kiện có thể được truy lĩnh tiền trợ cấp của các tháng trước nên người hưởng cần lưu ý chi tiết này.

Về thủ tục, với những người đang hưởng. Chủ tịch UBND cấp xã tự động rà soát và ra quyết định điều chỉnh, chi trả cho người đang hưởng.

Còn người hưởng mới lập tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định.