Lực lượng Đặc công sẽ tham gia biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề: “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức sau các kỳ Triển lãm năm 2022 và năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết: Lễ khai mạc có chủ đề “Bay lên Việt Nam” được cấu trúc gồm hai chương: Sức mạnh Việt Nam và Bay lên Việt Nam.

Sự kiện huy động khoảng 2.400 diễn viên và các lực lượng đặc công, sĩ quan chính trị, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Thông điệp chương trình hướng tới ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP); tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Tăng cường hợp tác quốc tế về CNQP, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho Quân đội; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do CNQP Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm CNQP.

Lực lượng Đặc công đang tích cực luyện tập màn đồng diễn võ thuật chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.