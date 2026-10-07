Khoảng 2,2 triệu tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm

Tại họp báo cung cấp thông tin về hoạt động ngân hàng quý III năm 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, trong 9 tháng năm 2026, NHNN điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến công tác điều hành CSTT của NHNN, NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; Chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất; Tổ chức làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay.

“Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025” - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói.

Đáng chú ý, nhằm tạo dư địa cho các TCTD cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện cho các TCTD trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản (BĐS) phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, NHNN đã có nhiều chỉ đạo mới.

Điển hình như không tính dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS;

Bên cạnh đó, loại trừ dư nợ cấp tín dụng/cho vay phát sinh mới hàng năm, cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các NHTM cấp tín dụng đối với doanh nghiệp để triển khai, đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”…

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng (NHNN) cho biết, đến ngày 30/9/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, bổ sung thêm cho nền kinh tế khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025 .

Ông Nguyễn Xuân Bắc thông tin tại họp báo (Ảnh: SBV)

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh; một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn (như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%) hoặc có tốc độ tăng trưởng cao (như: xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 33,32%; 39,62%).

Ông Bắc cho biết thêm, thời gian vừa qua, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, do đó, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều giải pháp để cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội. Nhờ đó, cam kết giải ngân tăng mạnh (tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025); việc giải ngân sẽ thực hiện theo tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng hoàn thành và nhu cầu của chủ đầu tư dự án.

Cụ thể, đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân của Chương trình đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025; dư nợ của Chương trình đạt khoảng 14.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh số giải ngân cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (bắt đầu triển khai từ ngày 31/5/2025) đạt khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 531 tỷ đồng.