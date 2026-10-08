Khoảng 2.000 tài liệu nghi bị tuồn ra ngoài, tình báo Đức đối mặt nguy cơ mất lòng tin

Ông Hanning, 80 tuổi, lãnh đạo BND từ năm 1998 đến 2005, bị bắt ngày 6-10 vì nghi liên quan đến hoạt động gián điệp và âm mưu phản quốc.

Ngày 7-10, thẩm phán thuộc Tòa án Công lý Liên bang Đức quyết định tạm giam ông. Cựu trợ lý Manfred D. cũng bị bắt và tạm giam.

Cảnh sát Đức được triển khai tại Frankfurt. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cơ quan công tố, từ năm 2010, 2 người bị nghi thỏa thuận về việc ông Manfred D. cung cấp thông tin tình báo cho ông Hanning để nhận tiền.

Trong khoảng 12 năm, tính đến tháng 6-2022, người này bị cáo buộc chuyển khoảng 2.000 tài liệu, trong đó có nhiều thông tin mật phục vụ nội bộ BND và các cuộc họp tình báo cấp cao.

Ông Manfred D. từng làm Chánh văn phòng của ông Hanning, sau đó tiếp tục giữ vị trí này dưới thời một số lãnh đạo BND kế nhiệm từ tháng 3-2012 đến tháng 3-2026.

Ông Hanning bị cáo buộc sử dụng thông tin nhận được để thu lợi trong công việc tư vấn tư nhân.

Trong 1 trường hợp, ông Hanning bị nghi dùng thông tin mật để lập bản phân tích cho nhân viên tình báo nước ngoài, nhưng nhà chức trách chưa xác định văn bản đã đến tay người nhận hay chưa.

Cơ quan công tố chưa công bố tổ chức tình báo liên quan, trong khi luật sư của ông Hanning bác bỏ cáo buộc thân chủ chuyển thông tin gây tổn hại cho Đức hoặc làm việc đó để nhận tiền.

Vụ việc được phát hiện sau cuộc khám xét nhà và văn phòng của ông Hanning vào tháng 9-2025, liên quan đến một vụ án bắt cóc trong tranh chấp quyền nuôi con.

Cảnh sát tìm thấy thiết bị lưu trữ chứa tài liệu mật của BND, dẫn đến cuộc điều tra bí mật đối với ông Hanning và ông Manfred D. từ tháng 5-2026.

Các tài liệu có thể chứa thông tin do cơ quan tình báo đối tác cung cấp. Nhà báo chuyên về tình báo Florian Flade của đài ARD cho biết BND đang đánh giá thiệt hại và trao đổi với các đối tác, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể khiến đồng minh hạn chế chia sẻ thông tin với Đức.