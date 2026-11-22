Hơn 2.000 người tham gia Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Thủ đô. Người tham gia thuộc nhiều lứa tuổi, vùng miền đã cùng khoác lên mình đa dạng các loại hình trang phục truyền thống gắn với nhiều tầng lớp xã hội, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long xưa – Hà Nội nay.

Bức tranh di sản tại buổi diễu hành trở nên đa sắc màu với sự góp mặt của các bộ cổ phục do cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tái hiện, những tà áo dài truyền thống nền nã đến từ nhiều vùng miền cùng các thiết kế cách tân giàu tính sáng tạo.

Sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống đã được tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu - VietWorld đã trao bằng xác lập kỷ lục.

Điểm nhấn đặc biệt của đoàn diễu hành năm nay là sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống, đã được tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu - VietWorld đã trao bằng xác lập kỷ lục sự kiện diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” có số lượng nam giới mặc áo dài tham gia đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Hình ảnh này góp phần khẳng định áo dài không chỉ là biểu tượng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn là di sản văn hóa chung, niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam, mở ra cách tiếp cận mới trong việc gìn giữ và phát huy giá trị trang phục dân tộc.

Những tà áo dài truyền thống nền nã, duyên dáng đến từ nhiều vùng miền cùng hội tụ về Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 mang chủ đề “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”, tiếp tục khẳng định định hướng của Thành phố trong việc bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Việc quy tụ hơn 2.000 người cùng diễu hành bên không gian di sản hồ Hoàn Kiếm đã kết nối hiệu quả giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị truyền thống cha ông trao truyền với sức sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội kỳ vọng, thông qua những hoạt động văn hoá như Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch, tà áo dài Việt Nam sẽ ngày càng hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống đương đại. Sự kiện không chỉ tạo không gian kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế với cộng đồng mà còn biến di sản thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Dòng người mặc áo dài nối dài qua các tuyến phố trung tâm, tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Thủ đô.

Đoàn rước trang trọng trong những bộ trang phục truyền thống tiến bước qua không gian di sản trung tâm Thủ đô.

Nét uy nghi, trang trọng của trang phục cung đình xưa được tái hiện sinh động giữa không gian phố đi bộ.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống.

Mỗi bộ trang phục xuất hiện trong đoàn diễu hành không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn lưu giữ câu chuyện về phong tục, nếp sống của cha ông.

Cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tái hiện các bộ cổ phục truyền thống, gợi mở chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp trang phục người Việt qua các thời kỳ.

Những bộ cổ phục được phục dựng tỉ mỉ từ chất liệu đến hoa văn, phản ánh sinh động đời sống văn hóa các triều đại Việt Nam.

Đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam rực rỡ sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Các bạn trẻ tự tin sải bước trong trang phục cổ truyền, thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả hai bên đường.

Từng đường nét, họa tiết tinh xảo trên các bộ cổ phục mang đến cho người xem góc nhìn trực quan về lịch sử trang phục Việt.

Du khách quốc tế thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn diễu hành.

Các bạn trẻ khoác lên mình bộ cổ phục Việt, thể hiện niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Nét đẹp trầm mặc, cổ kính của trang phục truyền thống thời xưa nổi bật giữa không gian phố đi bộ hiện đại.