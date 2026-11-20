Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật (22.11), với khoảng 18.000 vận động viên đăng ký tham gia ở 4 cự ly: Marathon (42,195km); Half Marathon (21,0975km); 10km và 5km.

Đáng chú ý, giải ghi nhận 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, mức cao nhất từ trước đến nay. Số lượng đăng ký ở hai cự ly Marathon và Half Marathon cũng tăng mạnh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia (Ảnh minh hoạ)

Ở mùa giải 2026, Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục duy trì Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race), trở thành giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Việc duy trì chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) thể hiện nỗ lực của Ban tổ chức trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tổ chức và chuyên môn.

Đây cũng là cơ sở để giải từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng sức hút và tăng cường kết nối với cộng đồng marathon quốc tế, hướng tới vị thế của các giải chạy trong khu vực như Kuala Lumpur, Bali hay Hong Kong Marathon.

Theo PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đơn vị sở hữu và tổ chức giải, sau hơn 10 năm phát triển, giải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời đưa Hạ Long trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng chạy bộ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên khi đến với Hạ Long sẽ có cuộc đua đáng nhớ, cùng những trải nghiệm về cảnh quan, con người và văn hóa di sản nơi đây.

Ở mùa giải 2026, cung đường tiếp tục được thiết kế, tối ưu cho thi đấu, với điểm xuất phát và về đích tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn.

Trên hành trình chinh phục các cự ly, vận động viên có cơ hội chạy giữa không gian cảnh quan đặc sắc của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Cung đường này từng được tạp chí Runner’s World UK giới thiệu trong danh sách 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh.

Cung đường thi đấu đưa các vận động viên qua những không gian cảnh quan ven biển đặc sắc, với điểm nhấn là vẻ đẹp của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Sức hấp dẫn về chuyên môn của mùa giải năm nay được gia tăng đáng kể nhờ sự hội tụ của dàn VĐV chuyên nghiệp hàng đầu đến từ Kenya- quốc gia nổi tiếng với những chân chạy đường dài hàng đầu thế giới.

Tại mùa giải 2025, vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo đã lập kỷ lục đường chạy Hạ Long với thành tích 2:13:57. Trở lại mùa giải năm nay, anh đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Cạnh tranh trên đường chạy Marathon còn có Henry Ndiwa Juma, nhà vô địch Xiamen East Half Marathon 2024, từng lọt top 3 Moscow Half Marathon 2025 với thành tích cá nhân tốt nhất 1:01:20. Vận động viên này hướng tới thành tích từ 2:09 đến 2:12 tại Hạ Long.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Evans Kipruto, cựu thành viên đội tuyển trẻ quốc gia Kenya, từng giành vị trí thứ ba tại Eldoret Marathon với thành tích 2:13:16. Anh cũng đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vị cao nhất tại giải.

Ở nội dung nữ, Naomi Jepkogei Maiyo trở lại Hạ Long sau khi giành ngôi á quân mùa giải 2025. Cô hiện sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất ở cự ly Marathon là 2:30:09, lập tại Siena (Italy), và đặt mục tiêu cải thiện kết quả trong lần tranh tài năm nay.

Cùng góp mặt còn có hai chân chạy Kenya là Maureen Jerop Kiptoo và Moreen Chepchumba, với thành tích cá nhân ở cự ly Marathon trong khoảng 2:29 - 2:32. Đáng chú ý, Chepchumba vừa giành chức vô địch Timboroa Half Marathon 2026 với thời gian 1:11:23.

Mùa giải 2026 đánh dấu sự đồng hành của thương hiệu thời trang thể thao quốc tế Li-Ning.

Thông qua giải đấu, Li-Ning lan tỏa thông điệp “More than a finish - Mỗi vạch đích là một bệ phóng”, khuyến khích các vận động viên vượt qua giới hạn và chinh phục những mục tiêu mới.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2026).

Với cung đường chạy bên Vịnh Hạ Long, giải mang đến cơ hội để vận động viên và du khách trải nghiệm cảnh quan di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hạ Long, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao.

Giải đồng thời hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe. Với 4 cự ly 5km, 10km, Half Marathon và Marathon, người tham gia có thể lựa chọn thử thách phù hợp với thể trạng và mục tiêu cá nhân.

Đến nay, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuyên môn, chuẩn bị đường chạy và các phương án bảo đảm an toàn, sẵn sàng đón vận động viên tranh tài vào sáng 22.11.

Mùa giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng đáng chú ý, trong đó nhà vô địch chung cuộc Full Marathon nhận 100 triệu đồng; phần thưởng 50 triệu đồng được trao cho vận động viên nam và nữ phá kỷ lục cự ly 42km của giải.