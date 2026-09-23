Khoảng 14 tháng triển khai cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm

Nút giao Đồng Tâm tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp hiện nay. (Ảnh: nhandan.vn)

Tại buổi làm việc, Phó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Diệp Bảo Tuấn cho biết, liên quan quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng và kế hoạch bàn giao mặt bằng xây dựng cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) thuộc hạng mục bổ sung trong Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (nay là tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long), Bộ Xây dựng đã chấp thuận bổ sung hạng mục cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm (thuộc dự án cầu Rạch Miễu 2), với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị phần xây lắp trên 200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 100 tỷ đồng. Do quy định của Luật Đầu tư công, toàn bộ hạng mục này bắt buộc phải hoàn thành trước tháng 12/2027. Thời gian còn lại cho tất cả các khâu từ đấu thầu, giải phóng mặt bằng cho đến tổ chức thi công chỉ còn khoảng 14 tháng.

Nhấn mạnh về yếu tố kỹ thuật của công trình, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn thiết kế phải tính toán rất kỹ yếu tố luồng xe trên Quốc lộ 1, hướng từ Mỹ Thuận đổ về hướng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 70% tổng lượng xe. Thời gian qua, tình trạng kẹt xe cục bộ đa số đều tập trung ở hướng này, tránh trường hợp xây rồi mà vẫn xảy ra ùn tắc giao thông.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phạm vi thu hồi đất bổ sung cho nút giao Đồng Tâm rộng khoảng 0,4ha, ảnh hưởng đến khoảng 31-32 hộ dân. Hiện, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã bàn giao khoảng 20 cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho địa phương.