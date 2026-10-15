Khoảng 13 triệu phụ nữ Việt từ 45-69 tuổi cần chú trọng phòng loãng xương

Mít tinh hưởng ứng Ngày mãn kinh thế giới năm 2026

Ngày 15/10, Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế phối hợp cùng Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày mãn kinh thế giới năm 2026.

Tại lễ mít tinh, TS.BS Lê Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 69 tuổi. Đây là lực lượng lao động nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, việc chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tuổi trung niên đã được Bộ Y tế xác định là một nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Phụ nữ có nguy cơ loãng xương nhanh hơn nam giới

Theo TS.BS Lê Quang Thanh, ở giai đoạn từ 45-69 tuổi, do lượng Estrogen sụt giảm, cả nữ giới và nam giới đều có nguy cơ loãng xương, dễ dẫn tới gãy xương. Trong đó, phụ nữ có nguy cơ mất xương nhanh hơn nam giới.

Điều đáng nói, nhiều người ở giai đoạn này không biết mình có nguy cơ loãng xương hoặc gãy xương, nhất là những ca liên quan gãy đốt sống chưa được chẩn đoán.

“Thống kê cho thấy, là cứ khoảng 10 phụ nữ thì có 3 người trên 50 tuổi bị loãng xương, trong khi ở nam giới, cứ 30 người thì có 4 người bị bệnh loãng xương. Những con số này cho thấy, loãng xương và gãy xương đang là thách thức sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam”, vị chuyên gia này nhận định.

Cũng theo TS.BS Lê Quang Thanh, hiện nay, số người bị loãng xương, đặc biệt là gãy xương hoặc giảm mật độ xương ở nước ta cao hơn mức trung bình trên toàn cầu. Ở Việt Nam, khoảng 20% người có nguy cơ bị loãng xương, 70% là giảm mật độ xương, nhưng vấn đề này thường bị bỏ qua, nhất là ở phụ nữ tuổi mãn kinh.

Tỷ lệ loãng xương của phụ nữ mãn kinh ở Việt Nam chiếm từ 30-40%. Đây là lứa tuổi có nguy cơ bị mất xương và đối diện với nguy cơ loãng xương cao hơn nam giới. Trong khi loãng xương dẫn đến nguy cơ gãy xương rất cao. Di chứng của gãy xương có thể là tàn tật hoặc tử vong.

Sụt giảm Estrogen khiến phụ nữ mất xương nhanh hơn

Cơ chế mất xương tự nhiên ở người phụ nữ, nhất là phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh có liên quan đến sự sụt giảm Estrogen. Trong đó, sự sụt giảm Estrogen làm tăng các biểu hiện của protein liên quan đến việc kích hoạt các tế bào hủy xương.

Khi đó, hoạt động tạo xương giảm, dẫn đến tăng mất xương và loãng xương, có thể gãy xương.

“Ở người trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh, tốc độ mất xương mỗi năm khoảng 2%. Tổng lượng mất xương ở giai đoạn này từ 10-12% mật độ xương, đặc biệt là ở cột sống và hông”, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cho biết.

Theo các chuyên gia, trong hành trình cuộc đời của mỗi người, giai đoạn từ 20-30 tuổi cực kỳ quan trọng nhưng lại không được chú ý đúng mức. Đó là giai đoạn mà xương tạo khối lượng đỉnh. Khi đó, nếu mật độ xương đạt khối lượng tối ưu thì sẽ giảm được nguy cơ loãng xương và gãy xương rất lớn về sau.

Sau lứa tuổi 30, tốc độ mất xương sẽ tăng lên theo tuổi. Ở giai đoạn lão hóa (thường sau 50 tuổi), hiện tượng tiêu xương phát triển mạnh hơn. Vỏ xương mỏng dần và xốp hơn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, cả phụ nữ và nam giới đều cần chú trọng chăm sóc sức khỏe xương, riêng đối với nữ giới ở lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh cần chú trọng hơn.

Để bảo đảm khối lượng xương đỉnh được tối ưu, chúng ta có thể dựa vào dinh dưỡng đầy đủ trong các bữa ăn hàng ngày, nhất là chế phẩm từ sữa, vận động phù hợp, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc…

Chủ động xây dựng lối sống lành mạnh và quan tâm đến sức khỏe xương từ khi còn trẻ là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.