Khoảng 12.000 cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi, tối 15/11, Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam lần thứ 9 năm 2026 (NSF 9-2026) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tân Dân FC. Không chỉ tạo nên những trận cầu hấp dẫn, giải đấu tiếp tục là nhịp cầu gắn kết những người con Nghi Sơn xa quê, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.