Mưa lũ đã gây ngập tại 33 khu dân cư thuộc 27 xã, phường ở Quảng Ngãi, với khoảng 1.800 nhà dân. Trong đó, xã Thiện Tín có 1.115 nhà bị ngập, xã Phước Giang có 533 nhà bị ngập. Đây là 2 địa phương có số nhà bị ngập nhiều nhất.

Nhiều khu dân cư tại xã Thiện Tín bị ngập. Ảnh: UBND XÃ THIỆN TÍN

Theo số liệu quan trắc lúc 14 giờ ngày 28-11, mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,65m, cao hơn báo động 2 là 0,15m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,40m, vượt báo động 3 là 0,90m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,08m, vượt báo động 3 là 0,58m.

Lãnh đạo xã Thiện Tín kiểm tra tình hình ngập tại các khu vực ven sông Vệ. Clip: UBND xã Thiện Tín cung cấp

Tại xã Thiện Tín, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã, đã trực tiếp đến các khu dân cư bị ngập thăm hỏi, động viên và trao 50 thùng mì tôm, 50 thùng nước suối cho các gia đình.

Tại thôn An Lập, xã Long Phụng, đến chiều 28-11 có hơn 30 hộ dân vẫn đang bị nước lũ cô lập. Nước tràn vào nhà nhiều hộ với độ sâu hơn 0,5m.

Bà Đỗ Thị Ngoa (thôn An Lập) cho biết, những đợt mưa lũ trước, nước chỉ mới tràn đến sân nhà, nhưng năm nay đã ngập sâu vào bên trong. Theo chính quyền địa phương, hiện có hơn 120 hộ dân sống ở khu vực hạ lưu sông Vệ bị nước lũ cô lập, chia cắt. Một số nơi ngập sâu từ 0,5-1m.

Không chỉ nhà cửa bị ngập, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Long Phụng cũng bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại tại 12 điểm xung yếu, đồng thời huy động 100% lực lượng tại chỗ túc trực, sẵn sàng ứng cứu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng, cho biết địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với ban dân chính các thôn triển khai phương án ứng phó. Đồng thời, vận động lực lượng thanh niên có sức khỏe tham gia hỗ trợ người dân trong đêm, nhất là tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt..

>>> Dưới đây là hình ảnh tại các điểm ngập:

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Tín, kiểm tra thực tế các khu vực ngập. Ảnh: UBND XÃ THIỆN TÍN

Các hộ dân ở vùng trũng thấp, hạ lưu sông Vệ bị ngập

Ngập sâu tại thôn An Lập, xã Long Phụng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chèo thuyền ngay trong nhà vì lũ lên nhanh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đưa đồ đạc trên cao. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chính quyền địa phương kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại xã Long Phụng. Ảnh: NGUYỄN TRANG