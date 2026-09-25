Khoảng 1,5 triệu lượt góp ý các dự án luật qua VNeID

Thông tin này được Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an cho biết. Qua đó, khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân qua ứng dụng VNeID đã góp phần mở rộng kênh để người dân trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, trước đây, việc lấy ý kiến nhân dân chủ yếu thực hiện qua hội nghị, văn bản hoặc các kênh trực tuyến riêng lẻ. Dù vẫn phát huy hiệu quả, các hình thức này còn hạn chế về phạm vi tiếp cận, thời gian tham gia và khả năng xác định chính xác chủ thể góp ý.

Công an xã hướng dẫn người dân góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai trên VNeID tạo thêm phương thức thuận tiện, trực tiếp và có độ tin cậy cao. Người dân có thể nghiên cứu dự thảo và gửi ý kiến ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại hay phụ thuộc vào thời gian, địa điểm tổ chức. Các dự án luật được lấy ý kiến gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Để triển khai việc này, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo, vừa bảo đảm hệ thống đáp ứng số lượng lớn người tham gia, vừa thiết kế quy trình đơn giản, dễ sử dụng, an toàn và đúng quy định. Điểm khác biệt là ý kiến được gửi từ tài khoản định danh, xác thực điện tử. Đây là cơ sở xác định đúng chủ thể, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, đồng thời hạn chế tình trạng góp ý trùng lặp, giả mạo hoặc ẩn danh. Người dân không chỉ lựa chọn “tán thành” hay “không tán thành” mà còn có thể góp ý cụ thể theo từng điều khoản, giúp cơ quan soạn thảo tiếp nhận đa dạng quan điểm.

Thực hiện Kế hoạch số 754/KH-BCA-V03 của Bộ Công an ngày 4/9/2026 về tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID từ ngày 7/9 đến ngày 20/9. Kết thúc thời gian lấy ý kiến, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã trích xuất dữ liệu góp ý của người dân qua VNeID, cụ thể như sau:

Tổng số lượt góp ý: 957.792 lượt, trong đó:

- Tán thành hoàn toàn: 934.470 lượt

- Tán thành có góp ý: 22.590 lượt

Về vấn đề bảo mật, một yêu cầu đặt ra từ đầu là vừa xác thực đúng người, vừa bảo vệ thông tin cá nhân. Thông tin định danh chỉ dùng để xác thực chủ thể tham gia; khi tổng hợp kết quả gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Công an chỉ tổng hợp nội dung ý kiến, không chuyển kèm thông tin cá nhân hay thông tin định danh của người góp ý.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH rất chú trọng tối ưu trải nghiệm người dùng do các dự thảo luật dài và nhiều vấn đề chuyên môn. Tiện ích được thiết kế đơn giản để người dân dễ dàng xem tài liệu, lựa chọn phương án, góp ý theo từng điều khoản và xem lại nội dung đã gửi. Đồng thời, Cục duy trì theo dõi, tiếp nhận phản ánh để kịp thời điều chỉnh phát sinh.

Màn hình trang góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Về phân công xử lý dữ liệu, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm bảo đảm nền tảng, tiếp nhận và tổng hợp nội dung ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. Việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giá trị của VNeID không chỉ nằm ở số lượng ý kiến thu được mà còn giúp rút ngắn thời gian tổng hợp, hỗ trợ phân loại theo từng nội dung, điều khoản để chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện tiện ích theo hướng thuận tiện hơn cho người dân, hỗ trợ tốt hơn việc tổng hợp, phân loại, phản hồi kết quả; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục tiêu là từng bước đưa VNeID trở thành kênh giao tiếp số tin cậy giữa Nhà nước và nhân dân, giúp người dân trực tiếp tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.