Khoảng 1.000 khách quốc tế đến Đà Nẵng trên tàu biển hạng sang

Tàu Azamara Pursuit vừa cập cảng Tiên Sa, đưa du khách Mỹ, Canada đến tham quan, trải nghiệm Đà Nẵng

Theo đó, trong chương trình tham quan tại Đà Nẵng, du khách được trải nghiệm nhiều điểm đến hấp dẫn như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, biển Mỹ Khê...

Một số đoàn khách cũng lựa chọn tham quan phố cổ Hội An và Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Tại khu vực trung tâm thành phố, các điểm tham quan thu hút khách tàu biển tập trung ở phường Hải Châu như Công viên APEC, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn và Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (Nhà thờ Con Gà).

Các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú cũng là những khu vực khách thường xuyên di chuyển, tham quan và trải nghiệm.

Sau khi tàu cập cảng, du khách được các xe trung chuyển đưa về khu vực trung tâm thành phố để tham quan du lịch

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, an toàn và hình ảnh điểm đến, đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, trước thời điểm tàu cập cảng Tiên Sa, Sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn du lịch.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng được đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng đeo bám, chèo kéo khách tại những khu vực có đông du khách, trong đó chú trọng các vị trí đón, trả khách bằng xe trung chuyển (shuttle bus) của tàu biển.

Theo kế hoạch, trong tháng 11.2026, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục đón thêm 4 hãng tàu biển cập cảng Tiên Sa, đưa hơn 3.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch. Du khách chủ yếu đến từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Anh và Pháp.

Thống kê trong 10 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón khoảng 25 chuyến tàu biển với 28.590 lượt khách. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đường thủy nội địa ước đạt 1.884.300 lượt.

Việc liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế góp phần đa dạng hóa nguồn khách, mở rộng thị trường du lịch và khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng trên hành trình khám phá các điểm đến ven biển Việt Nam.