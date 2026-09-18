Khoảng 1.000 đại biểu dự Hội nghị 'Kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới'

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị

Hội nghị thu hút khoảng 1.000 đại biểu công tác trong ngành y tế ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước về dự. Bên cạnh đó còn có hơn 44 diễn giả đến từ các bệnh viện lớn trong và ngoài nước như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện The Medical City (Philippines), Bệnh viện Siloam (Indonesia)… chia kinh nghiệm về chuyên môn, chất lượng khám và điều trị, quản lý vận hành…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu, kiêm Giám đốc Quản lý chất lượng cho rằng, trong một thế giới mà y học, công nghệ và kỳ vọng của người bệnh đều thay đổi rất nhanh, việc đầu tư xây dựng một hệ thống y tế xuất sắc, đủ khả năng phục vụ tốt người dân là vô cùng cần thiết.

Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu, kiêm Giám đốc Quản lý chất lượng phát biểu

Theo Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương, một người bệnh không trải nghiệm bệnh viện qua sơ đồ tổ chức, mà chỉ trải nghiệm “hành trình chăm sóc”. Họ cảm nhận bệnh viện qua cách được đón tiếp, cách được giải thích, quyết định lâm sàng… và trên hết là kết quả điều trị. Với người bệnh, tất cả những điều đó không phải là những phần riêng biệt, mà là một hành trình duy nhất.

"Trong 15 năm qua, Tập đoàn Y tế Phương Châu có cơ hội đồng hành cùng hơn một triệu khách hàng, chào đón hàng chục ngàn em bé ra đời và cùng rất nhiều gia đình đi qua những thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời họ. Những con số ấy cho chúng tôi niềm tự hào, nhưng cũng đặt lên hệ thống bệnh viện một trách nhiệm rất lớn", Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương khẳng định.

Mỗi thời kỳ của y tế có một định nghĩa khác nhau về sự xuất sắc. Trong kỷ nguyên mới, chuyên môn vẫn luôn là nền tảng; nhưng người bệnh không trải nghiệm từng khoa phòng riêng lẻ, họ trải nghiệm cả một hành trình. Sự xuất sắc của một hệ thống không chỉ nằm ở từng bộ phận làm tốt phần việc của mình, mà còn ở cách kết nối để cùng tạo nên kết quả tốt hơn cho người bệnh.

Trên tinh thần đó, Hội nghị ACP 2026 là nơi để những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ và phản biện, cùng tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp để kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới. ACP sẽ trở thành một nơi mà những hệ thống y tế khác nhau có thể cùng học hỏi; một nơi mà chuẩn mực quốc tế không phải là đích đến cuối cùng, mà là nền tảng để mỗi hệ thống tiếp tục nâng chuẩn chính mình.

Đại biểu tham dự các phiên thảo luận về chuyên môn tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các bác sĩ, diễn giả trong và ngoài nước cùng chia sẻ về những thay đổi trong chuyên môn, chất lượng - an toàn, vận hành, nhân sự, trải nghiệm, quy trình chăm sóc bệnh nhân, chuyển đổi số và những mô hình phát triển mới… Thông qua thực tiễn, các bác sĩ trao đổi về xu thế định hình tương lai ngành y tế, cách tiếp cận phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Qua đó, giúp nhiều bác sĩ, cán bộ ngành y tế các địa phương có thêm những kiến thức mới, bổ ích.

ACP 2026 được kỳ vọng là nơi trao đổi và hợp tác sâu rộng giữa các hệ thống y tế trong nước và quốc tế. Từ đó, cùng hướng đến một khát vọng lớn hơn là kiến tạo những mô hình y tế có chất lượng, có bản sắc và có năng lực cạnh tranh, góp phần đưa y tế Việt Nam vươn tầm khu vực.