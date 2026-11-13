Khoan phá thành công lớp “bê tông”, U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore

Chiều 12-11, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Singapore với tràn trề sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước người Thái ở trận mở màn.

Đông đảo khán giả Pleiku cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh cần giành chiến thắng để nắm lấy lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp với đại diện Tây Á ở lượt trận cuối nhằm tranh ngôi vô địch.

Do đó, bộ khung mang về 3 điểm ở trận đầu vẫn được chiến lược gia họ Đinh tin dùng. Một số cái tên như Gia Bảo, Anh Tiệp, Thanh Đức đã được tạo cơ hội đá chính thay vì vào sân từ ghế dự bị như trận đấu trước.

Trong khi đó, U23 Singapore cũng được đánh giá khá cao bởi sự chắc chắn nơi hàng thủ. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử đã đứng vững trước sức ép của U23 Qatar suốt hơn 90 phút. Bởi vậy, thử thách là điều đã được dự đoán trước cho “những chiến binh sao vàng”.

U23 Việt Nam (trái) tràn đầy tự tin trong cuộc đón tiếp U23 Singapore. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U23 Singapore đã thiết lập thế trận quen thuộc. Tất cả cầu thủ của họ lùi sâu về phần sân nhà để chơi phòng ngự. Họ sẵn sàng nhường 2/3 sân cho đội chủ nhà để phòng ngự với số đông.

Trước đối thủ “khó nhằn”, U23 Việt Nam quyết định chơi phủ đầu. HLV người Gia Lai đã xua quân chơi tấn công ào ạt ngay từ đầu.

Phút thứ 9, Quang Duyệt tung cú dứt điểm đầy uy lực, đưa bóng đi căng và hiểm hóc về góc cao khung thành. Thế nhưng, thủ thành Yazid đã bay người cản phá xuất thần, khước từ bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Chỉ 2 phút sau, thủ môn Yazid đã hoàn toàn bất lực trước cú dứt điểm của Văn Thuận, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang, khiến các cổ động viên trên sân Pleiku Arena không khỏi tiếc nuối.

U23 Singapore chơi với số đông cầu thủ ở hàng phòng ngự. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khoảng thời gian đầu trận tranh thủ sự chuệch choạc của đối phương để chơi bùng nổ, U23 Việt Nam có phần chững lại. Hầu hết những pha lên bóng của đội chủ nhà đều bị phong tỏa. Trong một số tình huống, bóng được rót vào vòng cấm địa nhưng không đủ tạo ra cơ hội ăn bàn cho đội bóng áo trắng.

Bước sang hiệp 2, HLV Firdaus Kassim tiếp tục yêu cầu các học trò chơi thấp để tập trung cho mặt trận phòng ngự. Trong khi đó, người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến đã có liên tiếp những sự thay đổi nhân sự nhắm vào mặt trận tấn công.

Tiền đạo đã tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là Minh Tâm được tung vào sân. Bảo Long, Hoàng Minh và đặc biệt là Khoa Ngô cũng góp mặt.

Các nhân tố mới đã tạo ra sự khác biệt đáng kể cho hàng công của U23 Việt Nam. Nổi bật nhất là tiền đạo Khoa Ngô - cầu thủ 20 tuổi sinh ra tại Australia. Những pha đi bóng đầy tốc độ và không kém phần lắt léo của anh đã khiến hàng thủ đối phương nhiều phen chao đảo.

Chỉ trong đầu hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Công an TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp có 3 cú sút uy lực về phía khung thành của U23 Singapore. Nếu thủ thành Yazid không chơi chắc chắn, có lẽ anh đã có bàn thắng mở tỷ số.

Bảo Long mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Càng về cuối trận, áp lực càng được tạo ra lớn hơn về phía đội khách. U23 Việt Nam mở những đợt tấn công như vũ bão từ nhiều hướng. Và những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã mang về trái ngọt.

Phút 70, trong một tình huống lộn xộn nơi vòng cấm, cầu thủ vào thay người Bảo Long có cú đánh gót điệu nghệ, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận. Ảnh: Văn Ngọc

Có bàn thắng khai thông bế tắc, mọi chuyện dễ thở hơn rất nhiều với U23 Việt Nam. Họ chủ động kiểm soát bóng làm chủ thế trận. U23 Singapore cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, song đành bất lực.

Vượt qua U23 Singapore với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận. Họ chỉ cần 1 tỷ số hòa ở trận đấu tối 14-11 với U23 Qatar để chính thức lên ngôi vô địch.