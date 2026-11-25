Sáng 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế sử dụng máy khoan lấy mẫu đất tại khu vực giao nhau giữa đường Tôn Thất Thiệp và đường Thái Phiên, gần cửa Chánh Tây (phường Phú Xuân), phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Có mặt kiểm tra công tác khoan lấy mẫu đất, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ CHQS TP Huế, cho biết kết quả dò tìm bằng radar cho thấy khu vực này có dấu hiệu xáo trộn địa chất.

Bộ CHQS TP Huế sử dụng máy khoan lấy mẫu đất tại khu vực giao nhau giữa đường Tôn Thất Thiệp và đường Thái Phiên. Ảnh: N.D

Tổng cộng 4 mũi khoan được thực hiện, gồm 1 mũi ở phía ngoài và 3 mũi bên trong khu vực nghi có dấu hiệu xáo trộn. Các mẫu đất sau khi thu thập sẽ được đưa về phân tích, đối chiếu.

"Nếu đất ở 4 mũi khoan giống nhau thì không cần phải đào lên nữa, có nghĩa là không có hài cốt. Còn nếu có chôn hài cốt thì đất trong hố sẽ khác với bên ngoài", Đại tá Lê Hồng Việt giải thích.

Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ CHQS TP Huế (bìa trái) có mặt kiểm tra công tác khoan lấy mẫu đất. Ảnh: N.D

Theo ông Việt, nếu sử dụng xe múc đào toàn bộ đoạn đường để tìm kiếm như cách làm thông thường sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, đồng thời phát sinh kinh phí lớn để hoàn trả mặt đường.

Vì vậy, phương pháp khoan lấy mẫu đất để đối chiếu được đánh giá là phù hợp trong điều kiện hiện nay. Sau khi có kết quả phân tích, nếu xác định khu vực có hài cốt, lực lượng chức năng sẽ tổ chức đào tìm và quy tập các liệt sĩ.

Những mẫu đất được lấy tại khu vực.

Trước đó, Bộ CHQS TP Huế tiếp nhận thông tin từ ông Lê Văn Lượt (70 tuổi, trú phường Phú Xuân). Ông Lượt cho biết, năm 1968, ông từng chứng kiến khoảng 15 thi thể bộ đội hy sinh được chôn lấp trong một hố bom sâu khoảng 3m, nằm sát cửa Chánh Tây.

Cuối tháng 6/2026, Bộ CHQS thành phố phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) sử dụng thiết bị radar dò tìm hài cốt liệt sĩ tại một số vị trí trong Kinh thành Huế.

Tại khu vực do ông Lượt cung cấp thông tin, kết quả dò tìm bằng radar cho thấy một vùng nghi có dấu hiệu xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, chiều rộng từ 7-9m.