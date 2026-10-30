Khoản lãi 75.000 tỷ của Vinhomes đến từ đâu?

Vinhomes vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng kinh doanh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III đạt 85.364 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng trưởng nguồn thu trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đóng góp 75.749 tỷ đồng (chiếm 88,7% tổng doanh thu), tăng tới hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lại là nguồn thu từ dịch vụ tổng thầu xây dựng (6.056 tỷ đồng), tư vấn môi giới (2.013 tỷ đồng) và dịch vụ quản lý (1.543 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp trong quý III của chủ đầu tư này theo đó đạt 51.489 tỷ đồng, cũng tăng gấp gần 13 lần so với con số 3.983 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt 60,3%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính quý III của Vinhomes đạt 5.063 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng vọt lên 24.398 tỷ đồng so với 4.965 tỷ của quý III/2025.

Khấu trừ thuế cùng các khoản chi phí cố định khác, Vinhomes lãi ròng 23.021 tỷ đồng trong quý gần nhất, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm 2025. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 23.146 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam theo đó thu về khoản lãi ròng 75.059 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng giai đoạn năm ngoái.

Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng năm nay chủ yếu đến từ các đại đô thị gồm Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và 3, cùng các dự án khác.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên hồi đầu năm, Vinhomes đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 là 60.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã vượt hơn 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vinhomes đạt hơn 1,339 triệu tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 930.807 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 88% lên 247.302 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản để bán (211.079 tỷ đồng) như Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes City Royal, Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh, Vinhomes Green Paradise, Ocean Park 2-3... Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn đạt 101.235 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn - chỉ số phản ánh dòng tiền thanh toán theo tiến độ của khách hàng mua nhà - đạt 125.460 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm.

Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vinhomes ở mức 240.622 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm. Dư nợ trái phiếu phát hành chiếm 115.402 tỷ đồng, trong đó có 6.078 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng 1 năm.

Vốn chủ sở hữu của Vinhomes tại ngày 30/9 đạt 307.792 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 82.148 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100%, đồng thời chi trả 24.644 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối quý III đạt 210.234 tỷ đồng.