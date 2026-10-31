Khoản lãi 330 tỷ đồng giúp Kido có một quý 'bội thu' lợi nhuận

CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 2.570 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ở mức 2.047 tỷ đồng, qua đó mang về 522 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Chi phí bán hàng tăng lên 402 tỷ đồng so với 335 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 143 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng.

Điểm tạo khác biệt lớn nhất trong kết quả kinh doanh quý này nằm ở doanh thu hoạt động tài chính. Khoản thu này đạt 383 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 35 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, mức tăng đột biến này chủ yếu đến từ việc thanh lý khoản đầu tư tại một công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, thuyết minh báo cáo tài chính ghi nhận khoản lãi 330 tỷ đồng từ thanh lý khoản đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu này. Bên cạnh đó lãi tiền gửi và cho vay đạt 46 tỷ đồng, tăng so với mức 32 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm từ 3 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng.

Khoản thu đột biến này gắn với quá trình Kido thu hẹp tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp kinh doanh kem. Ngày 18/9/2026, Kido chuyển nhượng hơn 10,9 triệu cổ phiếu cho Nutifood, tương đương 14,7% vốn điều lệ tại Kido Food, hiện đổi tên thành CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD. Sau giao dịch, Kido vẫn nắm giữ 14,7% vốn tại doanh nghiệp gắn với các thương hiệu kem Merino và Celano.

Trong khi doanh thu tài chính tăng mạnh, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết mà Kido ghi nhận trong quý III lại giảm từ 88 tỷ đồng xuống 29 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản thu, chi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 263 tỷ đồng, so với 65 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kido đạt 6.915 tỷ đồng doanh thu thuần và 317 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm trước doanh thu tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,5 lần.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kido đạt 12.698 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Mức giảm tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn xuống còn 5.666 tỷ đồng. Trong đó, tiền giảm xuống 881 tỷ đồng. Riêng khoản tương đương tiền giảm từ 1.139 tỷ đồng xuống 128 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kido đạt 6.915 tỷ đồng doanh thu thuần và 317 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Dù lượng tiền và tương đương tiền thu hẹp đáng kể, Kido vẫn nắm giữ 2.658 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc nhóm đầu tư tài chính ngắn hạn. Khoản mục này chỉ giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2025.

Hàng tồn kho cũng giảm xuống 1.281 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng các khoản phải thu ngắn hạn gần như đi ngang ở mức 691 tỷ đồng. Đáng chú ý, phải thu khách hàng tăng lên 498 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán giảm từ 252 tỷ đồng xuống 99 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận tại cuối tháng 9 đạt 7.031 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng so cuối năm 2025. Tài sản cố định còn 2.405 tỷ đồng, trong khi bất động sản đầu tư đạt 963 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn giảm xuống 2.358 tỷ đồng. Riêng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm từ 3.415 tỷ đồng xuống 2.711 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi thế thương mại đạt 639 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn tăng từ 8 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của Kido còn 5.810 tỷ đồng, giảm 1.927 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả tăng lên 6.888 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn đạt 5.401 tỷ đồng, tăng 334 tỷ đồng. Vay ngắn hạn ở mức 3.217 tỷ đồng, giảm nhẹ. Trong khi đó, vay dài hạn tăng lên 776 tỷ đồng.

Ở phía vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm xuống 974 tỷ đồng. Bên cạnh đó Kido ghi nhận 676 tỷ đồng cổ phiếu mua lại của chính mình, trong khi đầu năm chưa có khoản mục này. Lợi ích cổ đông không kiểm soát cũng giảm xuống 236 tỷ đồng.