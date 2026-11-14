Khoan khảo sát địa chất tuyến metro hơn 102.500 tỷ đồng

Những ngày qua, dọc đường Lê Quang Đạo, đoạn qua các xã Bà Điểm và Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh, nhiều tổ thi công đang khẩn trương triển khai khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến metro số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Dự án metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến metro số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc) có tổng chiều dài sơ bộ khoảng 34 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 102.500 tỷ đồng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, dọc đường Lê Quang Đạo đoạn từ ngã tư An Sương về đến cầu vượt Củ Chi, nhiều vị trí được rào chắn tạm, bố trí biển cảnh báo công trường để phục vụ công tác khoan khảo sát. Các công nhân vận hành máy móc, thiết bị chuyên dụng, tiến hành khoan sâu xuống lòng đất và lấy mẫu đất đá ở nhiều tầng địa chất khác nhau. Các mẫu sau khi thu thập, nghiệm thu sẽ được vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá, phục vụ công tác thiết kế công trình.

Tổ thi công khoan khảo sát địa chất trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn.

Theo một kỹ sư giám sát thi công tại hiện trường, thời gian thực hiện mỗi vị trí khoan trung bình khoảng 3 - 4 ngày, tùy thuộc điều kiện địa chất và yêu cầu kỹ thuật. Độ sâu khảo sát tại một số vị trí có thể đạt khoảng 70 m hoặc sâu hơn nếu chưa đáp ứng yêu cầu thiết kế. Các vị trí khoan được bố trí dọc tuyến, trong đó khu vực nhà ga và các vị trí trụ cầu có yêu cầu khảo sát riêng.

Mỗi vị trí khoan trung bình khoảng 3 - 4 ngày với độ sâu khoảng 70m.

Hiện các tổ thi công đang triển khai đồng loạt tại khoảng 22 vị trí khảo sát trên đoạn tuyến từ Tham Lương đến khu vực Củ Chi. Việc chia thành nhiều nhóm, phụ trách từng khu vực giúp đẩy nhanh tiến độ thu thập dữ liệu địa chất, phục vụ các bước nghiên cứu và lập dự án.

Chị Nguyễn Thị Hà (người dân sinh sống trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn) chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi thấy các đơn vị triển khai khoan khảo sát tại một số vị trí dọc tuyến đường. Một số khu vực được rào chắn nên việc đi lại có lúc phải chú ý hơn, nhưng người dân cũng hiểu đây là công việc chuẩn bị cho dự án giao thông lớn. Nếu tuyến metro được triển khai, đưa vào hoạt động trong tương lai, người dân khu vực này sẽ có thêm lựa chọn đi lại, giảm phụ thuộc vào xe máy và thuận tiện hơn khi di chuyển vào trung tâm thành phố”.

Dự án metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc đang được TP Hồ Chí Minh triển khai theo định hướng cấp bách, cần sớm thực hiện. Đây là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị thuộc danh mục dự án ưu tiên hoàn thành vào năm 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 255 km đường sắt đô thị của thành phố.

Mẫu đất đá được lấy ở độ sâu 70 m.

Về hướng tuyến và phương án thiết kế, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 2 dọc Quốc lộ 22 đến khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh. Phương án này nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

Theo nghiên cứu sơ bộ của Công ty TNHH Viet Him Lam (doanh nghiệp đề xuất dự án), tổng chiều dài tuyến metro, bao gồm cả tuyến nhánh, khoảng 34 km, với 26 nhà ga trên cao và một depot. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 102.522 tỷ đồng.

Các mẫu đất đá sau khi thu thập, nghiệm thu sẽ được vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá, phục vụ công tác thiết kế công trình.

Hướng tuyến dự kiến đi qua các phường Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây và các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ. Điểm cuối tuyến nằm tại khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty TNHH Viet Him Lam phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, bảo đảm mục tiêu khởi công dự án trong quý IV/2026.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng đường sắt đô thị, dự án dự kiến triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại khu vực xung quanh các nhà ga. Đây được xem là giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, hình thành các khu chức năng mới và nâng cao khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng của người dân.

Việc triển khai khảo sát địa chất là một trong những bước chuẩn bị quan trọng, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế và triển khai dự án. Khi được đầu tư hoàn thành, tuyến metro này được kỳ vọng mở rộng mạng lưới giao thông công cộng về phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối với các khu vực ngoại thành và tỉnh Tây Ninh.