Khoan địa chất để xử lý lún, nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án kết nối Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Liên quan đến xuất hiện vị trí nứt, lún cục bộ trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án đã đưa ra biện pháp xử lý trước mắt nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông tại khu vực có vết nứt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (chủ đầu tư), vị trí xảy ra hiện tượng lún, nứt tại mặt đường bên phải tuyến (đoạn từ Km1+880-Km1+920, qua khu vực sông Buông) thuộc Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Theo hồ sơ thiết kế, khu vực qua sông Buông được bố trí cầu vượt sông và đường chuyên dùng. Đối với phần nền đường đi qua khu vực này, nền đất yếu được xử lý trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường.

Cụ thể, tại khu vực khoảng Km1+860-Km1+930, sông Buông có đoạn chảy vòng, một phần nằm trong phạm vi thi công nền đường bên phải tuyến. Khu vực này thuộc phạm vi đường đầu cầu sông Buông tại Km2+460, với nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Theo thiết kế, lớp bùn yếu tại khu vực được đào đến lớp đất cứng, sau đó trải vải địa kỹ thuật, đắp đất đạt độ chặt K95 đến cao độ đáy nền đường K98 trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường. Tuy nhiên, sau khi đoạn tuyến được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026, quá trình theo dõi đã ghi nhận những diễn biến bất thường tại khu vực này.

Đến khoảng giữa tháng 8/2026, mặt đường bên phải tuyến (đoạn từ Km1+880-Km1+920, qua khu vực sông Buông) xuất hiện lún cục bộ kèm một vết nứt dọc mặt đường dài khoảng 40m.

“Hiện nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún đã tắt dần,” báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho hay.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, ngày 22/9/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án để xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng dự án.

Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.

Trong thời gian chờ kết quả khảo sát, các đơn vị liên quan đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí có vết nứt.

Cụ thể, nhà thầu thi công Gói thầu xây lắp số 18-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phối hợp với tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trong phạm vi khoảng 40m tại khu vực cần xử lý. Trong hôm nay (ngày 30/9), các đơn vị sẽ triển khai xử lý bước đầu đối với đoạn mặt đường xuất hiện vết nứt.

Phương án trước mắt gồm cắt mặt đường bê tông nhựa tại khu vực bị nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải vải địa gia cường và thảm lại lớp bê tông nhựa. Cùng với đó, toàn bộ phạm vi mặt đường trong khu vực sẽ được rà soát để xác định các vị trí cần thảm bù bê tông nhựa, bảo đảm độ êm thuận của mặt đường và điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông.

Về lâu dài, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn tất khảo sát, thí nghiệm địa chất để làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý ổn định nền đường, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình khai thác.

Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ thành phố Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư với chiều dài hơn 16km.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là tuyến giao thông trực tiếp kết nối với đường dẫn vào Sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường chiến lược kết nối liên thông với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Bến Lức-Long Thành và các tuyến quốc lộ (Quốc lộ 51, Quốc lộ 56 và tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai).

Hiện, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành và đang khai thác tạm./.