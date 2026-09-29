Khoan địa chất để đánh giá nguyên nhân gây lún, nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Vết nứt dọc trên nền đường phần bên phải tuyến Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV

Theo đó, qua kiểm tra, đối với hồ sơ thiết kế đoạn qua khu vực sông Buông, gần đường chuyên dùng (đường vào mỏ đá Phước Tân) bố trí cầu bắc qua sông và đường chuyên dùng. Sông Buông đoạn chảy qua phường Phước Tân quanh co, thay đổi liên tục tại lý trình Km1+900 sông Buông chảy vòng, một phần nằm trong phạm vi thi công nền đường bên phải tuyến tại khoảng lý trình từ Km1+860 đến Km1+930.

Mặt khác, đoạn này thuộc phần đường đầu cầu sông Buông (Km2+460) là nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên. Theo hồ sơ thiết kế, đoạn nền qua sông Buông vét bùn đến lớp đất cứng trải vãi địa kỹ thuật và đắp đất K95 đến cao độ đáy nền đường K98 trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường.

Sau khi triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế được duyệt, Dự án Thành phần 1 được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18-5-2026. Qua quá trình khai thác tạm đến khoảng giữa tháng 8-2026, nhận thấy phần bên phải tuyến đoạn từ khoảng Km1+880 đến Km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Hiện nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún đã tắt dần.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, ngày 22-9-2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án để xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.

Cũng trong báo cáo, đơn vị đã đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, nhà thầu thi công gói thầu là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phối hợp tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện ngay lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60km/h) khu vực cần xử lý mặt đường (khoảng 40m dài) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong ngày mai (30-9), theo kế hoạch sẽ tiến hành xử lý: cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa, rà soát toàn bộ phạm vi mặt đường để thảm bù bê tông nhựa đảm bảo êm thuận và hoàn thành trong ngày 1-10-2026.