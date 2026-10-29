Khoản đầu tư vào Hoàng Huy khiến Lideco đổi từ lãi sang lỗ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Lideco ghi nhận doanh thu thuần khoảng 4,4 tỷ đồng và doanh thu tài chính gần 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, lên gần 76 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 77 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược mức lãi gần 13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt khoảng 14 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 55,5 tỷ đồng.

Năm 2026, Lideco đặt mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, danh mục chứng khoán kinh doanh của Lideco có giá vốn khoảng 605 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý chỉ còn hơn 506 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá khoảng 101 tỷ đồng cho danh mục này.

Trong đó, cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có mức dự phòng khoảng 39 tỷ đồng, còn cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là khoảng 26 tỷ đồng. Các khoản đầu tư khác cũng phải trích lập dự phòng gồm PAN với 18 tỷ đồng và TTA với khoảng 2,5 tỷ đồng.

Riêng với TCH, giá vốn khoản đầu tư của Lideco tăng từ 308 tỷ đồng tại ngày 31/3 lên 310 tỷ đồng vào cuối tháng 6 và 311 tỷ đồng vào ngày 30/9.

Diễn biến giá cổ phiếu khiến trạng thái khoản đầu tư thay đổi đáng kể. Cuối quý I/2026, Lideco tạm lãi khoảng 61 tỷ đồng với TCH. Đến cuối quý II, khoản đầu tư gần như hòa vốn, trước khi chuyển sang tạm lỗ khoảng 39 tỷ đồng vào cuối quý III.

Lideco ghi nhận khoản lỗ tạm tính khoảng 39 tỷ đồng với cổ phiếu TCH và trích lập dự phòng 26 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào HHS tính đến ngày 30/9/2026.

Trong giai đoạn từ ngày 31/3 đến 30/9/2026, thị giá TCH giảm hơn 22%, kéo giá trị khoản đầu tư của Lideco xuống thấp hơn giá vốn.

Với HHS, doanh nghiệp đang trích lập dự phòng khoảng 26 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai cổ phiếu TCH và HHS đã khiến Lideco ghi nhận tổng mức dự phòng khoảng 65 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026, lãnh đạo Lideco từng cho biết khoản đầu tư vào TCH đang tạm lãi khoảng 54 tỷ đồng. Khi đó, doanh nghiệp chưa chốt lời do kỳ vọng vào một số dự án quy mô lớn của Hoàng Huy và muốn chờ kết quả kinh doanh từ các dự án này.

Tuy nhiên, sau đó, diễn biến thị giá đã khiến khoản đầu tư TCH chuyển từ lãi sang lỗ trên sổ sách. Khoản lỗ này hiện là mức tạm tính theo giá trị thị trường, chưa đồng nghĩa với việc Lideco đã bán cổ phiếu và hiện thực hóa thua lỗ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Lideco đạt khoảng 2.023 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng khoảng 168 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm hơn 888 tỷ đồng, chủ yếu tại dự án Dịch Vọng (Hà Nội) và dự án nhà ở xã hội OXH-01 tại Quảng Ninh. Nợ phải trả cuối kỳ ở mức 450 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm gần một nửa.

Trong năm 2026, Lideco xác định triển khai kinh doanh dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh và thi công chung cư NO11 Dịch Vọng là hai nhiệm vụ trọng tâm.

Tại khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ô đất NO11, bàn giao hạ tầng và xử lý các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng. Công ty cũng hướng tới hoàn thành thủ tục thi công phần móng chậm nhất trong quý I/2027 để đủ điều kiện mở bán dự án.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Lideco tại đại hội cổ đông, dự án NO11 đã được Sở Xây dựng cấp phép từ tháng 12/2025. Dự án có quy mô 32 tầng, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng, trong đó tổng dự toán xây lắp khoảng 1.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến mở bán sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị phường Cao Xanh – Hà Lầm (Quảng Ninh), Lideco đặt mục tiêu hoàn tất bán hàng trong năm 2026. Tại khu đô thị mới quốc lộ 32, doanh nghiệp tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và điều chỉnh một số ô đất.

Để phục vụ kế hoạch đầu tư, Lideco dự kiến huy động vốn từ VietinBank và các tổ chức tín dụng. Nhu cầu vốn dự kiến gồm 200–800 tỷ đồng cho tòa NO11 Dịch Vọng; 500–3.000 tỷ đồng cho các khu dân cư, khu đô thị mới tại Hà Nội, Bắc Giang (trước sắp xếp địa giới hành chính) và Hải Phòng; cùng 700–1.500 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh.

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