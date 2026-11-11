Khoản đầu tư 10 tỷ USD gắn kết lợi ích Nvidia và Anthropic

Nhu cầu mở rộng đưa hai bên lại gần

Nvidia dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào Anthropic ngay sau khi nhà phát triển chatbot Claude hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Khoản đầu tư vừa bổ sung nguồn lực cho Anthropic, vừa giúp Nvidia củng cố quan hệ với một khách hàng lớn từng ưu tiên sản phẩm của các đối thủ.

Đợt IPO của Anthropic được kỳ vọng có thể cải thiện niềm tin vào lĩnh vực AI. Nguồn: Reuters

Khi cổ phiếu công nghệ biến động mạnh và chi phí cho chip, trung tâm dữ liệu ngày càng lớn, nhà đầu tư cũng thận trọng hơn với triển vọng tăng trưởng AI. Đợt IPO của Anthropic vì thế được theo dõi sát sao, với kỳ vọng một thương vụ thành công có thể cải thiện niềm tin vào lĩnh vực này.

Được thành lập năm 2021 bởi các cựu nhân viên OpenAI, Anthropic ban đầu sử dụng chip Nvidia cho nghiên cứu, nhưng sau đó nhận hàng tỷ USD đầu tư từ Alphabet và Amazon, đồng thời đẩy mạnh khai thác chip do hai tập đoàn này phát triển. Công ty còn xây dựng phần mềm để Claude vận hành trên nhiều loại chip, qua đó có thêm lựa chọn về nguồn cung và kiểm soát chi phí.

Trong lúc nhiều doanh nghiệp tìm cách giành quyền tiếp cận chip Nvidia, Anthropic vẫn có những phương án khác. Chiến lược ấy giúp công ty giảm phụ thuộc vào một nhà sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho chip của Alphabet và Amazon cạnh tranh với Nvidia.

Tuy nhiên, khi các công cụ AI của Anthropic được sử dụng nhiều hơn, nguồn lực từ những đối tác hiện hữu không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Công ty phải tìm thêm chip và năng lực trung tâm dữ liệu, từ đó tiến tới những thỏa thuận lớn đầu tiên với Nvidia và Microsoft vào tháng 11 năm ngoái.

Thay vì từ bỏ chiến lược sử dụng nhiều loại phần cứng, Anthropic bổ sung Nvidia để mở rộng nguồn cung. Bước đi này cho thấy ngay cả doanh nghiệp đã đa dạng hóa đối tác vẫn phải tìm thêm nguồn lực khi tốc độ phát triển vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Với Nvidia, sự phát triển của Claude mở ra nhu cầu lớn đối với chip và các dịch vụ tính toán sử dụng công nghệ của hãng. Rót vốn vào Anthropic giúp nhà sản xuất chip hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng của khách hàng, đồng thời củng cố vị thế trước các sản phẩm cạnh tranh từ Alphabet và Amazon.

Khi nhà cung cấp trở thành cổ đông, hai bên có thêm động lực hỗ trợ nhau phát triển. Đổi lại, hoạt động kinh doanh của họ cũng gắn chặt hơn, bởi triển vọng tiêu thụ chip của Nvidia phần nào phụ thuộc vào khả năng mở rộng của những khách hàng như Anthropic.

Niềm tin phải dựa vào kết quả kinh doanh

Theo các điều khoản được công bố, Anthropic và một số cổ đông hiện hữu dự kiến chào bán cổ phiếu với tổng quy mô tối đa khoảng 64,4 tỷ USD. Cộng với giao dịch riêng lẻ trị giá 26 tỷ USD dành cho các tập đoàn công nghệ, tổng quy mô hai đợt bán cổ phần có thể đạt khoảng 90,4 tỷ USD.

So với mức huy động tới 100 tỷ USD từng được nhắc đến, quy mô chính thức đã thu hẹp. Mức định giá tối đa khoảng 1.400 tỷ USD, tính cả các chứng khoán có thể chuyển thành cổ phiếu, cũng thấp hơn kỳ vọng 2.000 tỷ USD từng xuất hiện trên thị trường. Khoảng cách này chưa đủ để kết luận thương vụ kém hấp dẫn, nhưng cho thấy kỳ vọng đang được điều chỉnh khi nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn triển vọng kinh doanh AI.

Trong tổng quy mô hai giao dịch dự kiến, gần 29% đến từ các tập đoàn công nghệ, bao gồm những nhà cung cấp chip và dịch vụ đám mây. Riêng Nvidia dự kiến góp 10 tỷ USD, cho thấy vai trò đáng kể của các đối tác trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của Anthropic.

Dựa trên cấu trúc này, tiền từ nhà cung cấp có thể giúp khách hàng mở rộng hoạt động và mua thêm năng lực tính toán. Quá trình phát triển công nghệ được hỗ trợ, song việc đánh giá nhu cầu thị trường cũng phức tạp hơn: doanh thu bán chip hay cho thuê trung tâm dữ liệu cần được xem xét cùng khả năng kiếm tiền của các doanh nghiệp sử dụng chúng.

Dù chưa có cơ sở kết luận những khoản đầu tư ấy thiếu bền vững, dòng tiền luân chuyển giữa các tập đoàn công nghệ tự nó không cho biết người dùng cuối cùng sẵn sàng chi bao nhiêu cho AI. Để duy trì hoạt động lâu dài, doanh nghiệp phát triển mô hình cần doanh thu đủ trang trải chi phí, thay vì liên tục trông chờ vào những vòng huy động vốn mới.

Với gần 900 tỷ USD cam kết mua năng lực tính toán trong tương lai từ các đối tác, trong đó có Amazon và Google, Anthropic phải phân bổ nguồn lực trong nhiều năm. Đây không phải khoản tiền phải thanh toán ngay, nhưng quy mô cam kết cho thấy tham vọng tăng trưởng đòi hỏi nguồn lực lớn đến mức nào.

Nếu nhu cầu tăng chậm hơn dự kiến hoặc chi phí phục vụ khách hàng khó giảm, sức ép có thể lan tới những đối tác đã đầu tư dựa trên triển vọng mở rộng của Anthropic. Bởi vậy, dù một đợt niêm yết thuận lợi có thể cải thiện tâm lý thị trường, giá cổ phiếu trong những phiên đầu chưa đủ bảo đảm các khoản chi cho AI sẽ mang lại lợi nhuận tương xứng.

Bên cạnh những ràng buộc tài chính, hai doanh nghiệp vẫn phải dung hòa khác biệt về chính sách. Trong khi ông Dario Amodei chủ trương kiểm soát chặt việc bán chip tiên tiến cho Trung Quốc, ông Jensen Huang công khai phản đối cách lập luận của người đứng đầu Anthropic. Quan hệ đầu tư chưa đồng nghĩa hai bên sẽ có tiếng nói chung về quản lý công nghệ.

Giữa lúc Nvidia chịu sức ép từ cuộc điều tra độc lập liên quan đến ông Huang, thị trường càng chú ý đến khả năng Anthropic tạo tín hiệu tích cực cho ngành AI. Những cáo buộc về hoạt động tình báo còn cần được làm rõ và đã bị phía Trung Quốc bác bỏ, nhưng diễn biến này làm gia tăng sự thận trọng đối với hãng chip.