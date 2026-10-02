Khoan 170m vào lòng đất, phát hiện vùng đất chứa vàng kéo dài liên tục 35m cùng nhiều mạch thạch anh

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Một vùng khoáng hóa vàng mới vừa được phát hiện tại Dự án Vàng Wedge Lake thuộc Vành đai Vàng La Ronge, tỉnh Saskatchewan, Canada. Kết quả phân tích từ một lỗ khoan cho thấy hàm lượng vàng đạt 6,05 gram/tấn trên đoạn dài 10,85 m, trong đó có một đoạn 2,7 m đạt 15,47 gram/tấn.

Phát hiện được Arya Resources công bố sau khi nhận được kết quả phân tích sơ bộ từ lỗ khoan AR26-16. Khu vực mới được doanh nghiệp đặt tên là Triplet Zone và được đánh giá là một mục tiêu thăm dò có tiềm năng.

Lỗ khoan AR26-16 được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng mở rộng theo hướng dốc xuống của các mạch thạch anh đã được phát hiện trước đó tại lỗ khoan AR25-10. Trong quá trình khoan, doanh nghiệp bất ngờ cắt qua một đoạn rộng chứa thành tạo sắt có sunfua, bên cạnh các mạch thạch anh.

Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy lỗ khoan AR26-16 đã cắt qua hai vùng chứa vàng trong một khoảng khoáng hóa rộng tổng cộng 35,45 m, gồm thành tạo sắt chứa sunfua và đá dacit biến chất.

Đoạn đáng chú ý nhất nằm ở độ sâu từ 177,15 đến 188 m, với chiều dài 10,85 m và hàm lượng vàng trung bình 6,05 gram/tấn. Trong đó, một đoạn dài 2,70 m đạt hàm lượng 15,47 gram/tấn, từ độ sâu 178,30 đến 181 m.

Một vùng khoáng hóa khác nằm ở độ sâu 204,75-211 m, dài 6,25 m, với hàm lượng vàng trung bình 1,08 gram/tấn. Riêng đoạn dài 1,25 m trong khoảng này có hàm lượng 2,50 gram/tấn.

Ngoài hai vùng khoáng hóa chính, lỗ khoan còn phát hiện vàng trong các mạch thạch anh nằm phía trên tầng thành tạo sắt. Một đoạn dài 2,15 m cho hàm lượng 1,11 gram/tấn ở độ sâu 124,85-127 m, trong khi đoạn dài 2,25 m ở độ sâu 113,85-116 m đạt 0,89 gram/tấn.

Theo Arya Resources, các kết quả trên vẫn là kết quả phân tích sơ bộ. Một số kết quả khác từ chương trình khoan mùa đông năm 2026 tại khu vực Twin Zone vẫn đang được chờ công bố.

Theo doanh nghiệp, việc phát hiện Triplet Zone có ý nghĩa ở chỗ khoáng hóa vàng được tìm thấy trong một cấu trúc địa chất mới ở độ sâu lớn hơn so với các khu vực đã được thăm dò trước đó.

Đoạn khoáng hóa rộng 35,45 m được đặc trưng bởi sunfua phân tán đến bán đặc, mức độ silic hóa mạnh cùng các dấu hiệu biến đổi sericit và clorit. Những đặc điểm này được cho là tương đồng với địa chất tại Twin Zone, nằm cách Triplet khoảng 1 km về phía đông.

Arya Resources cho rằng khoáng hóa vàng trong các mạch thạch anh tại khu vực T-6 có thể nằm phía trên sườn phía tây của thành tạo sắt bị uốn nếp. Nếu nhận định này được xác nhận, hai kiểu khoáng hóa có thể có mối liên hệ về mặt địa chất.

Phát hiện cũng mở ra khả năng mở rộng hoạt động thăm dò dọc theo các sườn của thành tạo sắt, với các chương trình khoan tiếp theo được thiết kế để kiểm tra sự liên tục và quy mô của vùng khoáng hóa.

Giám đốc điều hành Rasool Mohammad đánh giá kết quả từ lỗ khoan AR26-16 có thể tạo bước ngoặt đối với Dự án Wedge Lake, đồng thời cho biết việc đặt tên Triplet Zone nhằm đánh dấu một phát hiện vàng mới chưa từng được xác định ở độ sâu này.

Dù các mẫu khoan cho thấy hàm lượng vàng tương đối cao, Triplet Zone hiện vẫn đang ở giai đoạn thăm dò. Các kết quả hiện có chưa đủ để xác định quy mô của thân quặng, trữ lượng khoáng sản hay khả năng khai thác thương mại.

Arya Resources cho biết công ty đang duy trì các quy trình kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng đối với chương trình thăm dò. Các mẫu lõi từ chương trình khoan mùa đông 2026 được ghi chép, chụp ảnh và lấy mẫu tại La Ronge, Saskatchewan trước khi chuyển tới Phòng thí nghiệm Phân tích Địa chất thuộc Hội đồng Nghiên cứu Saskatchewan (SRC) tại Saskatoon để chuẩn bị và phân tích.