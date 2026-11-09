Khoai tây hay khoai lang giảm cân tốt hơn? Sự thật có thể khiến bạn đổi thực đơn

Khoai tây và khoai lang: Loại nào ít calo hơn?

Nếu so sánh cùng khối lượng ở trạng thái sống, mức năng lượng của hai loại củ không chênh lệch đáng kể.

Theo số liệu được dẫn trong bài viết, 100 g khoai tây sống cung cấp khoảng 74 kcal, trong khi 100 g khoai lang sống chứa khoảng 77 kcal.

Như vậy, quan niệm khoai lang luôn ít calo hơn khoai tây là chưa chính xác.

Đáng chú ý, khoai tây luộc còn có khả năng tạo cảm giác no khá tốt. Trong một nghiên cứu so sánh 38 loại thực phẩm, khoai tây luộc đạt chỉ số no cao nhất, vượt xa bánh mì trắng.

Điều này cho thấy khoai tây luộc có thể giúp hạn chế cảm giác đói trong thời gian ngắn sau bữa ăn, qua đó hỗ trợ việc kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ.

Trong khi đó, khoai lang có vị ngọt tự nhiên, chứa chất xơ và tinh bột, phù hợp với những người muốn thay đổi khẩu vị hoặc tìm kiếm nguồn carbohydrate thay thế cơm.

Tuy nhiên, không thể kết luận loại củ nào giúp giảm cân nhanh hơn chỉ dựa trên lượng calo hay chỉ số đường huyết.

Quan niệm khoai lang luôn ít calo hơn khoai tây là chưa chính xác

Khoai lang có thực sự tốt cho tiêu hóa hơn khoai tây?

Khoai lang được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Chất xơ trong khoai lang góp phần duy trì nhu động ruột, hỗ trợ đi tiêu đều đặn và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Đây cũng là lý do loại củ này thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn tăng cường chất xơ hoặc cải thiện tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, khoai tây cũng có những lợi ích riêng.

Một thành phần đáng chú ý là tinh bột kháng, loại tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn tại ruột non mà có thể được vi khuẩn đường ruột lên men.

Đặc biệt, khi khoai tây được nấu chín rồi làm nguội, một phần tinh bột có thể chuyển thành tinh bột kháng. Thành phần này có tiềm năng hỗ trợ hoạt động của hệ vi sinh đường ruột.

Dù vậy, những kết quả nghiên cứu ban đầu, đặc biệt từ động vật, chưa đủ để khẳng định khoai tây có thể điều trị các vấn đề tiêu hóa ở người. Nhìn chung, cả hai loại củ đều có thể góp phần bổ sung chất xơ và hỗ trợ sức khỏe đường ruột khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Cách chế biến quyết định khoai có gây tăng cân hay không

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lượng calo của món khoai chính là phương pháp chế biến.

Khoai tây luộc hoặc hấp không thêm chất béo có mức năng lượng tương đối thấp. Tuy nhiên, khi được chiên ngập dầu, phủ phô mai, thêm bơ hoặc các loại sốt béo, lượng calo có thể tăng lên đáng kể.

Điều tương tự cũng xảy ra với khoai lang. Dù được xem là thực phẩm tốt cho người ăn kiêng, khoai lang chiên, khoai tẩm đường hoặc chế biến cùng nhiều dầu mỡ vẫn có thể cung cấp lượng năng lượng cao.

Vì vậy, nếu đang muốn giảm cân, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc nướng với ít dầu.

Ngoài ra, cần chú ý đến khẩu phần. Ăn quá nhiều khoai, dù là khoai lang hay khoai tây, vẫn có thể khiến tổng năng lượng trong ngày vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Muốn giảm cân nên ăn khoai tây hay khoai lang?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng người.

Nếu muốn tìm thực phẩm tạo cảm giác no tốt, khoai tây luộc là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, khoai lang phù hợp với những người yêu thích vị ngọt tự nhiên và muốn bổ sung thêm chất xơ.

Đối với người cần kiểm soát đường huyết, không nên chỉ nhìn vào tên loại củ. Chỉ số đường huyết có thể thay đổi theo giống, độ chín, phương pháp chế biến và cách kết hợp với những thực phẩm khác trong bữa ăn.

Khi dùng khoai thay cơm trắng, cần tính toán lượng tinh bột tương ứng, thay vì ăn thêm khoai bên cạnh khẩu phần cơm như bình thường.

Một bữa ăn cân đối có thể kết hợp khoai luộc hoặc hấp với rau xanh, thịt nạc, cá, trứng hay các nguồn protein phù hợp để bổ sung dưỡng chất và tăng cảm giác no.

Luân phiên sử dụng khoai tây và khoai lang cũng là cách giúp thực đơn đa dạng hơn, tránh nhàm chán trong quá trình kiểm soát cân nặng.