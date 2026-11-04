Khoai sọ được mùa, được giá, người dân phấn khởi

Tại các điểm thu mua trên địa bàn xã vùng cao Hạnh Phúc, giá khoai sọ dao động từ 20 đến 35 nghìn đồng/kg, tăng trung bình 10 nghìn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khoai loại to, đẹp có giá 35 nghìn đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Người dân xã Hạnh Phúc đang khẩn trương thu hoạch khoai sọ nương.

Xã Hạnh Phúc đã hình thành vùng sản xuất khoai sọ tập trung với diện tích trên 360 ha, sản lượng đạt trên 5.000 tấn. Mỗi ha khoai sọ mang lại thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với trồng lúa nương và một số cây trồng khác trên cùng diện tích.

Khoai sọ được người dân đưa về các điểm thu mua tại trung tâm xã Hạnh Phúc.

Khoai sọ nương Trạm Tấu là giống khoai bản địa, được trồng từ giữa tháng 3 và cho thu hoạch từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11. Khoai ăn dẻo, đậm thơm; quá trình trồng, chăm sóc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Xác định khoai sọ là sản phẩm đặc hữu của địa phương, xã Hạnh Phúc đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân mở rộng diện tích, phấn đấu đến năm 2027 đạt khoảng 400 ha. Sản phẩm khoai sọ nương của xã Hạnh Phúc đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu và đạt OCOP hạng 3 sao.