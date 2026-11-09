Khoai Lang Thang gây tò mò với tạo hình phong trần trong chuyến đi Ladakh

Trong video mới đăng tải trên mạng xã hội, Khoai Lang Thang xuất hiện với diện mạo khác thường. Thay vì gương mặt hiền lành, nụ cười tươi và phong cách giản dị vốn quen thuộc, nam YouTuber để lộ những vết hằn dài trên trán và sống mũi. Phần gò má có vẻ sưng, hai bên má hóp vào, kết hợp với bộ trang phục rách rưới, chắp vá khiến ngoại hình của anh trở nên phong trần hơn.

Diện mạo này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận dưới bài đăng. Một số khán giả tò mò không biết nam YouTuber gặp vấn đề gì, trong khi nhiều người lại chọn cách trêu đùa bằng những bình luận dí dỏm như “Khoai Lang Thang, thành khoai lang nướng luôn rồi anh ơi” hay “Sao nay anh ốm vậy, anh có ổn không dạ”.

Trước câu hỏi “Sao anh thành khoai lang nướng rồi?”, Khoai Lang Thang đáp lại: “Anh đập mặt anh vô cục đá luôn á”. Ở một bình luận khác, anh tiếp tục tự trêu bộ đồ đang mặc: “Có ai vá đồ cho anh đi, huhu. Áo quần anh rách hết rồi”.

Khoai Lang Thang dí dỏm đáp lại bình luận của khán giả

Những hình ảnh được đăng tải được cho là ghi lại tại Ladakh, vùng lãnh thổ liên bang ở phía Bắc Ấn Độ, nằm giữa hai dãy núi Himalaya và Karakoram. Khu vực này còn được gọi là “Tiểu Tây Tạng”, nổi tiếng với địa hình núi cao, những thung lũng rộng và cảnh quan khắc nghiệt.

Bối cảnh được cho là nơi ghi hình phần nào gợi mở lý do tạo hình của Khoai Lang Thang có vẻ bụi bặm, khác biệt. Tuy nhiên, nam YouTuber chưa làm rõ những dấu vết trên gương mặt là hóa trang phục vụ video hay xuất phát từ một tình huống thực tế. Vì vậy, phản hồi hài hước của anh vẫn chưa đủ để xác nhận chuyện gì đã xảy ra.

Sự chú ý dành cho diện mạo mới cũng khiến hành trình làm nội dung của Khoai Lang Thang được nhắc lại. Nam creator tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng. Trước khi theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, anh từng làm kỹ sư xây dựng.

Năm 2017, Hoài Phương bắt đầu đăng tải những video đầu tiên trên YouTube, tập trung ghi lại các chuyến đi và trải nghiệm ẩm thực. Qua thời gian, anh xây dựng phong cách riêng bằng những video có thời lượng dài, cách kể chuyện gần gũi và sự đầu tư vào hình ảnh trong mỗi hành trình khám phá.

Đến nay, kênh YouTube của Khoai Lang Thang đã vượt mốc 3,5 triệu người đăng ký. Anh cũng bước vào năm thứ 10 hoạt động trên nền tảng này, đồng thời duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội và tham gia nhiều sự kiện, chương trình, dự án hợp tác với thương hiệu.