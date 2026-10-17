Khoai lang chín để tủ lạnh bao lâu thì không được ăn nữa?

Theo TVBS, một cư dân mạng ở Trung Quốc chia sẻ đã để khoai lang hấp chín trong ngăn mát tủ lạnh 12 ngày. Khi lấy ra, khoai không có mùi lạ, vẫn có vẻ bình thường. Tuy nhiên, sau khi ăn, người này bị ngộ độc thực phẩm, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi và ngủ li bì suốt 15 giờ.

Bài đăng thu hút nhiều bình luận. Một người kể từng ăn phô mai để trong ngăn đông 3 tuần rồi bị nôn ói, tiêu chảy, sốt cao. Người khác cho biết định mang khoai lang hấp đã để trong ngăn mát một tháng đến công ty ăn.

Những câu chuyện trên cho thấy nhiều người vẫn chưa biết thời gian bảo quản thực phẩm phù hợp, đồng thời có thói quen dựa vào mùi và hình thức để xác định thức ăn còn an toàn hay không.

Bạn nên nhanh chóng ăn thực phẩm đã nấu chín để trong tủ lạnh, không để quá 3 ngày. Ảnh: Ban Mai

Khoai lang chín chỉ nên bảo quản lạnh tối đa 3 ngày

Chuyên gia dinh dưỡng Tạ Y Chân (Trung Quốc), thông tin mỗi loại thực phẩm có nguy cơ phát triển những loại vi khuẩn khác nhau.

Thực phẩm giàu tinh bột như khoai lang nếu để quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển, gây buồn nôn, nôn ói và mệt mỏi nghiêm trọng. Trong khi đó, các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa tươi cần chú ý nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria, có thể gây sốt cao, nôn ói và tiêu chảy.

Theo chuyên gia Tạ, vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm và vi khuẩn gây bệnh không hoàn toàn giống nhau. Nhiều vi khuẩn gây bệnh không làm thay đổi mùi vị hay hình thức thức ăn. Vì vậy, thực phẩm không có mùi hôi, bề ngoài bình thường vẫn có thể không an toàn.

Dù là khoai lang hấp hay nướng, hàm lượng nước cao hay thấp, việc làm lạnh và đông lạnh chỉ ức chế sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Các món ăn đã nấu chín nên được bảo quản trong ngăn mát khoảng 2 ngày, tối đa không quá 3 ngày. Với thực phẩm đông lạnh, chuyên gia khuyến nghị nên ăn hết trong vòng một tuần.

Bù nước và dinh dưỡng khi bị ngộ độc

Với người bị nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm quá hạn, chuyên gia khuyến nghị bổ sung nước và chất điện giải bằng dung dịch chuyên dụng.

Người bệnh cũng không nên chỉ ăn cháo trắng hoặc bánh mì trắng. Protein rất cần thiết cho quá trình phục hồi niêm mạc ruột. Bệnh nhân có thể ăn từng lượng nhỏ, chia thành nhiều lần với các thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu protein như trứng hấp, cá và thịt gà. Họ cũng nên bổ sung vitamin nhóm B, vitamin C ở mức độ phù hợp để hỗ trợ tổng hợp protein và phục hồi niêm mạc ruột.

Chuyên gia Tạ cảnh báo, nếu sốt cao kéo dài, nôn ra dịch mật hoặc mất nước nghiêm trọng kèm chóng mặt, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.