Khoa Xã hội học và Công tác xã hội: Hành trình 35 năm trí tuệ, tâm huyết và cống hiến

Tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), có sự hiện diện của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên và cựu người học...

PGS.TS Nguyễn An Lịch và GS.TS Nguyễn Văn Kim.

TS Trịnh Ngọc Thạch và PGS.TS Vũ Hào Quang.

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội được thành lập ngày 26/9/1991 dưới tên gọi 'Khoa Xã hội học - Tâm lý học' với 15 giảng viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban Chủ nhiệm Khoa đầu tiên gồm có GS.TS Phạm Tất Dong - khi đó đang là Phó Trưởng ban thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm; PGS.TS Nguyễn An Lịch - phụ trách bộ môn Xã hội học và GVC.ThS Đoàn Ngọc Ấn - phụ trách bộ môn Giáo dục học.

Sau đó, TS. Trần Thị Minh Đức (hiện là GS.TS) chuyên ngành Tâm lý học, được bổ nhiệm bổ sung làm Phó chủ nhiệm khoa.

Từ năm 1997, Khoa Xã hội học - Tâm lý học tách thành hai khoa độc lập.

Từ năm 2006, Khoa Xã hội học là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội.

Từ 21/2/2025, Khoa Xã hội học chính thức mang tên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội. Hiện Khoa đào tạo hai ngành Xã hội học và Công tác xã hội ở cả ba bậc: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Lãnh đạo Khoa hiện nay là TS. Đặng Kim Khánh Ly - Trưởng khoa. Các Phó trưởng khoa gồm PGS.TS. Hoàng Thu Hương và TS. Nguyễn Thị Kim Nhung.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 35 năm truyền thống Khoa Xã hội học và Công tác xã hội.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, bằng tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ nhà giáo, Khoa từng bước xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, phát triển quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu chúc mừng Khoa nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng ghi nhận những đóng góp của Khoa trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công bố quốc tế và phục vụ cộng đồng: “35 năm không chỉ là hành trình xây dựng một đơn vị đào tạo, nghiên cứu có uy tín, mà còn là quá trình bền bỉ vun đắp một cộng đồng học thuật giàu bản sắc, nơi các thế hệ nhà giáo và người học cùng trao truyền tri thức, trách nhiệm và tinh thần nhân văn. Thành tựu quan trọng nhất của Khoa không chỉ là những kết quả học thuật có thể đo đếm, mà còn là những thế hệ con người đã trưởng thành, đang đóng góp cho sự phát triển của đất nước.”

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng Khoa trở thành một trung tâm tri thức có uy tín, góp phần nhận diện, bồi đắp và phát huy sức mạnh nội sinh của đất nước. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu cần gắn với tinh thần “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”, tiếp cận những vấn đề của Việt Nam bằng chuẩn mực học thuật quốc tế, đồng thời đóng góp tri thức từ thực tiễn Việt Nam cho thế giới.

TS. Đặng Kim Khánh Ly - Trưởng khoa Xã hội học và Công tác xã hội.

Trước đó, Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, TS. Đặng Kim Khánh Ly - Trưởng khoa Xã hội học và Công tác xã hội tự hào nhìn lại hành trình 35 năm xây dựng và phát triển của Khoa.

Theo thông tin của TS. Đặng Kim Khánh Ly: Trong 35 năm qua, Khoa đã đào tạo 35 khóa đại học chính quy ngành Xã hội học, 21 khóa ngành Công tác xã hội, với gần 6.000 sinh viên, 800 học viên cao học và 200 nghiên cứu sinh. Nhiều thế hệ người học đã trưởng thành, đóng góp tích cực trong nghiên cứu, giảng dạy, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

"Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận qua các thành tựu học thuật ngày càng nổi bật. Đặc biệt, lĩnh vực Xã hội học của VNU-USSH lần đầu tiên được xếp hạng 301-375 thế giới trong bảng xếp hạng QS năm 2025, đánh dấu bước tiến đáng tự hào về chất lượng và uy tín học thuật." - TS. Khánh Ly tự hào chia sẻ.

Lãnh đạo Khoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo lão thành.

Trong lời phát biểu, TS. Đặng Kim Khánh Ly bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo tiên phong như GS.TS Phạm Tất Dong, PGS.TS Nguyễn An Lịch, PGS.TS Vũ Hào Quang, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, PGS.TS Trịnh Văn Tùng… cùng nhiều thầy cô đã đặt nền móng, góp phần làm nên sự trưởng thành của Khoa.

Đại diện các thế hệ giảng viên, trong Lễ kỷ niệm hôm nay, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa xúc động nhớ về hành trình gắn bó với Khoa. Từng đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Khoa qua nhiều giai đoạn, dù nghỉ hưu năm 2023, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa vẫn tiếp tục giảng dạy, hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh và đồng hành cùng đồng nghiệp.

“Sự trưởng thành của Khoa được tạo nên không chỉ bởi thành tích học thuật mà còn từ tinh thần đoàn kết, những cống hiến thầm lặng và tình yêu nghề của nhiều thế hệ. Sự trưởng thành của người học chính là một trong những niềm vui và phần thưởng quý giá nhất đối với thầy cô”, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa bày tỏ.

Là cựu sinh viên - thuộc khóa đào tạo chính quy đầu tiên của Khoa - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhớ lại: Năm 1992 với 38 sinh viên mang theo những ước mơ và cả những băn khoăn về một ngành học còn khá mới mẻ. Những giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ký túc xá Mễ Trì, thư viện Thượng Đình và hình ảnh cô giáo chủ nhiệm vẫn vẹn nguyên trong ký ức người học trò năm ấy.

Từ những bài học đầu tiên, ông nhận ra giá trị bền vững của tư duy Xã hội học: không dừng lại ở hiện tượng bề ngoài, mà phải biết đặt câu hỏi, khám phá bản chất và lắng nghe đời sống. Những kiến thức ấy tiếp tục đồng hành cùng ông trong hoạt động nghiên cứu, quản lý văn hóa và xây dựng chính sách ở nhiều vị trí công tác khác nhau.

“Có những ngôi trường trao cho chúng ta một tấm bằng để bắt đầu sự nghiệp. Nhưng có những ngôi trường còn trao cho chúng ta một cách nhìn cuộc sống, một hệ giá trị để đi suốt cuộc đời”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Tập thể Khoa Xã hội học và Công tác xã hội vinh dự nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Khoa vinh dự được đón nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho tập thể Khoa và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển của Khoa. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, đồng thời là nguồn động viên để Khoa tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng và uy tín học thuật.

Báo Pháp luật Việt Nam xin trân trọng chia sẻ một số hình ảnh xúc động của các thế hệ thầy trò, cán bộ Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày lễ kỷ niệm. Loạt ảnh do nhà báo Hà Ánh Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cựu sinh viên K47 Khoa Xã hội học thực hiện: