Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 75 năm thành lập

Văn nghệ chào mừng.

Diễn văn kỉ niệm của PGS.TS Đỗ Danh Bích - Trưởng khoa Vật lí – cho hay, tiền thân của Khoa là Ban Toán – Lí và Ban Lí – Hóa thuộc Trường Sư phạm Cao cấp. Ban Toán – Lí do GS.TS Ngụy Như Kon Tum phụ trách; khóa đầu tiên của toàn trường có 27 sinh viên.

Sau ngày đất nước thống nhất, hoạt động đào tạo tiếp tục được mở rộng. Khoa triển khai đào tạo sau đại học từ năm học 1975–1976, đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1980, mở lớp cử nhân chất lượng cao năm 1997 và chương trình Sư phạm Vật lí giảng dạy bằng tiếng Anh từ năm 2014.

Sau 75 năm, Khoa đã và đang đào tạo hơn 7.300 cử nhân hệ chính quy, hơn 1.600 thạc sĩ và hơn 100 tiến sĩ. Người học của Khoa hiện công tác tại các trường phổ thông, đại học, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý giáo dục trên cả nước.

PGS.TS Đỗ Danh Bích - Trưởng khoa Vật lí trình bày diễn văn kỷ niệm.

Nhiều cán bộ của Khoa từng tham gia xây dựng các Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội 2; biên soạn sách giáo khoa Vật lí, Khoa học tự nhiên và bồi dưỡng giáo viên phổ thông tại nhiều địa phương.

Từ năm 2005, Khoa được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, tập huấn và dẫn dắt các đội tuyển quốc gia dự Olympic Vật lí châu Á (APhO) và Olympic Vật lí quốc tế (IPhO). Trong giai đoạn 2023–2026, đội tuyển Việt Nam giành 28 huy chương và 4 bằng khen tại APhO. Tại IPhO, cả 20 lượt học sinh dự thi đều đạt huy chương, trong đó có 9 Huy chương Vàng.

Khoa có 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 10 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Tập thể Khoa được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1987, hạng Nhì năm 2001 và hạng Ba năm 2021.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiện nay, Khoa có 2 giáo sư, 17 phó giáo sư; 100% giảng viên có học vị tiến sĩ. Từ năm 2021 đến nay, Khoa có thêm 1 giáo sư và 7 phó giáo sư. Năm 2023, chương trình Cử nhân Sư phạm Vật lí được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong 5 năm học 2021–2026, cán bộ của Khoa công bố 246 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus. Đội tuyển sinh viên Vật lí của Khoa giành giải Nhất toàn đoàn tại ba kỳ Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc liên tiếp, lần thứ XXV năm 2023, XXVI năm 2024 và XXVII năm 2025.

Bên cạnh đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học, Khoa đang mở rộng đào tạo nhân lực trong lĩnh vực vật lí bán dẫn. Triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2025, Khoa tuyển sinh chương trình Vật lí học – định hướng Vật lí bán dẫn và kỹ thuật, với 126 sinh viên khóa đầu tiên.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Ngày 28/7/2026, chương trình thạc sĩ tài năng Vật lí chất rắn và bán dẫn tiên tiến được phê duyệt, góp phần hoàn thiện chuỗi đào tạo từ đại học đến sau đại học trong lĩnh vực này.

Theo định hướng của Khoa, phát triển đào tạo bán dẫn không làm thay đổi sứ mạng đào tạo giáo viên, mà còn bổ sung tri thức mới cho giáo dục phổ thông thông qua giáo dục STEM, hướng nghiệp và bồi dưỡng giáo viên.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - nhấn mạnh lịch sử phát triển của Khoa Vật lí gắn liền với hành trình xây dựng và trưởng thành của Nhà trường. Những thành quả đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên.

Hiệu trưởng mong muốn mối liên hệ giữa các thế hệ người học với Khoa và Nhà trường tiếp tục được duy trì, củng cố, tạo nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, cách tri ân thiết thực đối với thế hệ đi trước là tiếp tục vun đắp những thành quả đã có, phát huy các nền tảng được trao truyền, chủ động đổi mới và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong bối cảnh giáo dục đại học đang có nhiều thay đổi.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho TS Bùi Thị Hà Giang.

Nhiều cá nhân là đối tác của Khoa Vật lí được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen

Tại buổi lễ, cán bộ, giảng viên Khoa Vật lí được vinh danh, khen thưởng

Đầu tháng 10/2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ trên cơ sở bốn khoa: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật và Công nghệ. Mô hình này tạo điều kiện tăng cường phối hợp liên ngành trong đào tạo giáo viên Khoa học tự nhiên, nghiên cứu vật liệu, bán dẫn và sử dụng chung hạ tầng phòng thí nghiệm.