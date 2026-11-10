Khoa Văn học kỷ niệm 70 năm truyền thống, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập Trường Đại học KHXH và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: BTC

Sự kiện đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng, đào tạo và nghiên cứu của một trong những cơ sở có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực văn học, Hán Nôm và nghệ thuật của giáo dục đại học Việt Nam.

Năm 1956, Khoa Ngữ Văn thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội được hình thành. Trải qua 70 năm, đơn vị gắn bó với nhiều giai đoạn phát triển của giáo dục đại học, đời sống văn hóa và học thuật Việt Nam.

Năm 1996, Khoa Văn học được thành lập thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ nền tảng truyền thống của Khoa Ngữ Văn, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển các lĩnh vực văn học, Hán Nôm, nghệ thuật, văn hóa và giáo dục.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên đã góp phần xây dựng những giá trị học thuật, nhân văn và sáng tạo của Khoa. Nhiều người trưởng thành từ mái trường này trở thành nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà quản lý văn hóa và hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật. Không ít người có đóng góp trong đời sống chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa và giáo dục của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm ngày 14/11/2026, Khoa Văn học sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng ghi nhận những đóng góp của Khoa trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa.

Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên nhìn lại chặng đường đã qua, xác định những yêu cầu mới trong bối cảnh giáo dục đại học và khoa học xã hội và nhân văn đang có nhiều thay đổi.

Lễ gặp mặt và tri ân các thế hệ thầy cô giáo từng công tác tại Khoa Văn học. Ảnh: BTC

Hướng tới dấu mốc 70 năm, Khoa Văn học tổ chức nhiều hoạt động tri ân và kết nối các thế hệ thầy trò.

Khoa tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ là cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các hoạt động khác gồm lễ thắp hương tưởng nhớ những nhà giáo đã khuất, thăm hỏi và tri ân các nhà giáo lão thành, gặp mặt các thế hệ thầy cô từng công tác tại Khoa. Qua những cuộc gặp gỡ, các thế hệ cùng ôn lại kỷ niệm nghề nghiệp, chuyện giảng đường, tình thầy trò và tình đồng nghiệp.

Tối 13/11/2026, chương trình thơ nhạc “Ngữ Văn Tổng hợp - Đêm hội ngộ” sẽ diễn ra. Chương trình kết hợp thơ ca, âm nhạc và ký ức về những năm tháng học tập, giảng dạy tại giảng đường. Đây là dịp để các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên gặp gỡ, chia sẻ tình yêu văn chương, nghệ thuật và sự gắn bó với Khoa.

Song song với hoạt động kỷ niệm, Khoa Văn học tổ chức các tọa đàm nhằm trao đổi những vấn đề mới trong nghiên cứu, giảng dạy văn học, nghệ thuật và giáo dục đại học.

Tọa đàm “Thể loại điện ảnh và mỹ học của máy quay” tập trung vào mỹ học điện ảnh, ngôn ngữ hình ảnh và cách tiếp cận nghệ thuật thứ bảy từ góc nhìn lý luận, phê bình đương đại.

Với tọa đàm “Giải mã văn học Nga - Hành trình kết nối các thế hệ”, các giảng viên, nhà nghiên cứu và người học có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về quá trình nghiên cứu, giảng dạy và tiếp nhận văn học Nga tại Khoa Văn học.

Lễ kỷ niệm thành lập 50 năm Khoa Văn học. Ảnh: BTC

Trong khi đó, tọa đàm “Đổi mới các chương trình đào tạo của Khoa Văn học trong bối cảnh thích ứng với những thay đổi của hoàn cảnh” tập trung thảo luận định hướng phát triển các chương trình đào tạo Văn học, Hán Nôm, Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình.

Các ý kiến tại tọa đàm hướng tới đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy; tăng cường tính liên ngành và khả năng thích ứng của chương trình đào tạo. Qua đó, Khoa đặt vấn đề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và những thay đổi trong xã hội đương đại.

Chuỗi tọa đàm thể hiện định hướng kết hợp giữa kế thừa truyền thống và cập nhật tri thức mới. Khoa xác định tinh thần “Hàn lâm - Liên ngành - Hội nhập” là định hướng trong đào tạo và nghiên cứu.

Trải qua 70 năm truyền thống và 30 năm thành lập, Khoa Văn học tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa các giá trị văn học, văn hóa, nghệ thuật, văn hiến. Đơn vị đồng thời đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Lễ kỷ niệm ngày 14/11 không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn tạo cơ hội để cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên gặp gỡ, nhìn lại những đóng góp của Khoa. Từ nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ, Khoa Văn học tiếp tục hướng tới đổi mới, hội nhập và sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong đời sống đương đại.

Theo Phụ nữ mới