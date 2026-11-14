Khoa Văn học đào tạo hàn lâm, liên ngành để hội nhập, phát triển
Với 70 năm xây dựng và phát triển, khoa Văn học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn hôm nay được hình thành và bồi đắp từ mạch nguồn Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp. Nơi đây hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và chất nhân văn Tổng hợp, không chỉ là niềm tự hào về một quá khứ với những tên tuổi đã ghi danh của nền học thuật và văn học nước nhà, mà còn là ngọn lửa tri thức liên tục được trao truyền, soi sáng cho các thế hệ mai sau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoa-van-hoc-dao-tao-han-lam-lien-nganh-de-hoi-nhap-phat-trien-246261113230921428.htm