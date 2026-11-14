Khoa Văn học đào tạo hàn lâm, liên ngành để hội nhập, phát triển

Tối 13/11/2026, tại Hà Nội diễn ra Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” và chủ đề “Kinh tế Sáng tạo”. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 28/11/2026 với hơn 100 hoạt động, hướng tới kết nối, phát huy các giá trị nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ và phát triển đô thị.