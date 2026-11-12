Khóa tu cuối tuần tháng 11/2026 tại TP.HCM, HN

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở tại khu vực Đèo Liêu trên tuyến Quốc lộ 40B, ở địa phận xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ngay khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt và triển khai các phương án để khơi thông tuyến đường huyết mạch qua địa bàn.