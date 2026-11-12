Khóa tu cuối tuần tháng 11/2026 tại TP.HCM, HN
Lịch các khoá tu cuối tháng 11/2026
1. Khóa tu "Ngày an lạc" tại Chùa Giác Ngộ (92 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM)
2. Khóa tu niệm Phật tại Chùa Thiên Chánh (03 Khuông Việt, P.Tân Phú, TP.HCM)
3. Khóa tu "Chăm sóc Tâm" tại Chùa Hoằng Pháp (188/8 ấp 23, xã Hóc Môn, TP.HCM)
4. Khóa tu "Nikaya hiền trí" tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) – Hà Nội.
Đăng ký khoá tu: https://forms.gle/krhx935b9bWHToQ16
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khoa-tu-cuoi-tuan-thang-11-2026-tai-tp-hcm-hn.html