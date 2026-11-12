Xã hội

Khóa tu cuối tuần tháng 11/2026 tại TP.HCM, HN

Lịch các khoá tu cuối tháng 11/2026

Tạp chí nghiên cứu Phật học
Gốc

1. Khóa tu "Ngày an lạc" tại Chùa Giác Ngộ (92 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM)

2. Khóa tu niệm Phật tại Chùa Thiên Chánh (03 Khuông Việt, P.Tân Phú, TP.HCM)

3. Khóa tu "Chăm sóc Tâm" tại Chùa Hoằng Pháp (188/8 ấp 23, xã Hóc Môn, TP.HCM)

4. Khóa tu "Nikaya hiền trí" tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) – Hà Nội.

Đăng ký khoá tu: https://forms.gle/krhx935b9bWHToQ16

CÁC KHOA TU

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khoa-tu-cuoi-tuan-thang-11-2026-tai-tp-hcm-hn.html