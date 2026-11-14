Giáo dục

Khoa Sinh học: 75 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khẳng định vị thế trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và phát triển các lĩnh vực khoa học sự sống. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, Khoa đã trở thành một trong những đơn vị có bề dày truyền thống và chuyên môn của nhà trường.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Phan Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoa-sinh-hoc-75-nam-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-246261114175520824.htm