Khoa Sinh học: 75 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khẳng định vị thế trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và phát triển các lĩnh vực khoa học sự sống. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, Khoa đã trở thành một trong những đơn vị có bề dày truyền thống và chuyên môn của nhà trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoa-sinh-hoc-75-nam-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-246261114175520824.htm