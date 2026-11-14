Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: ANH THÁI)

Ngày 14/11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Buổi lễ là dịp các thế hệ thầy trò ôn lại truyền thống, nhìn lại hành trình 20 năm tiên phong của Khoa, đồng thời phát huy sức mạnh trên chặng đường phát triển mới.

Tham dự buổi lễ có: Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đồng chí trong Ban Giám đốc, nguyên lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và nguyên lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ; đại diện các bộ, ngành, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp đối tác cùng giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ANH THÁI)

Ra đời năm 2006, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo bài bản về quan hệ công chúng và quảng cáo. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối với thực tiễn nghề nghiệp với hơn 3.000 người học đã và đang theo học ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đọc thư chúc mừng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong thư, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Khoa và đánh giá sự ra đời của Khoa năm 2006 là bước đi có ý nghĩa tiên phong, mở ra và đặt nền móng cho việc đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao về quan hệ công chúng và quảng cáo tại Việt Nam.

“Điều tôi đánh giá cao là Khoa đã xây dựng được một nền tảng học thuật về quan hệ công chúng, quảng cáo, truyền thông marketing và truyền thông sáng tạo phù hợp điều kiện Việt Nam, đặt trong định hướng chính trị của trường Đảng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn viết trong thư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định quyết định thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo năm 2006, đi đầu trong đào tạo bài bản, chuyên sâu về quan hệ công chúng và quảng cáo, có ý nghĩa tiên phong và tầm nhìn chiến lược.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu. (Ảnh: ANH THÁI)

Hai mươi năm qua, tập thể Khoa đã kiên trì xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo. Theo báo cáo của Khoa, trên 90% người học có việc làm đúng ngành sau tốt nghiệp; nhiều thế hệ cựu học viên, sinh viên đã khẳng định năng lực trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và môi trường truyền thông trong nước, quốc tế.

“Hai mươi năm là chặng đường chưa dài trong lịch sử Học viện, nhưng đủ để Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đã được vun đắp và triết lý giáo dục "Trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến", tập thể Khoa sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá; xứng đáng với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và niềm tin của Học viện, người học, xã hội”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lĩnh vực quan hệ công chúng và quảng cáo đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng và sự chuyển dịch hành vi công chúng; thành tựu 20 năm là nền tảng quan trọng, song không thể là điểm dừng. Trên tinh thần đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn đề nghị Khoa tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể hóa Chiến lược phát triển của Học viện, cập nhật chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và truyền thông đa nền tảng trong nội dung, phương thức đào tạo; Phát huy vai trò tiên phong trong hợp tác và hội nhập quốc tế trên nền tảng chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); Góp phần phát triển không gian đào tạo của Học viện, trước hết là đào tạo sau đại học ngành Quan hệ công chúng tại Phân hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Huế; Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và phát triển hệ sinh thái hợp tác nghề nghiệp với cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Trong phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo cho biết, với chủ đề “khởi nguồn và lan tỏa” của buổi lễ, "khởi nguồn" thể hiện sự tin tưởng mà Học viện dành cho Khoa từ những ngày đầu, đồng thời là lời nhắc về trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ mở đường; còn “lan tỏa” là hành trình mà các thế hệ cựu học viên, sinh viên đã và đang tiếp nối.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

“Những người làm nghề quan hệ công chúng đều hiểu rằng uy tín không đến từ sự tự khẳng định, mà được hình thành qua sự ghi nhận của công chúng, qua thời gian và qua những việc làm cụ thể”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền chia sẻ.

Giai đoạn tới, Khoa xác định liên tục cập nhật chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo xu thế biến đổi của ngành truyền thông; đẩy mạnh các chương trình đào tạo quốc tế; quảng bá các chương trình đào tạo từ xa, bồi dưỡng, đặc biệt tại Phân hiệu của Học viện ở thành phố Huế; phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chất lượng cao, chuyên môn sâu; tạo môi trường học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo hướng quốc tế.

Dịp này, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học của Khoa trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: ANH THÁI)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc thay mặt lãnh đạo Học viện trao Bằng khen cao quý cho tập thể Khoa. Khoảnh khắc đón nhận Bằng khen không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ thành viên trong Khoa mà còn là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để Khoa tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vị thế và hướng tới những thành tựu mới trong chặng đường phía trước.

Các đại biểu chia sẻ kỷ niệm và tình cảm gắn bó với Khoa. Ảnh: ANH THÁI

Trong phần tri ân, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người trực tiếp chỉ đạo và đặt nền móng cho sự ra đời của Khoa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng, nguyên Trưởng Khoa đầu tiên; ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế đã chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm gắn bó với Khoa.

Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: ANH THÁI)