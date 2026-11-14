Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đón Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền chúc mừng thành tích của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Ảnh: BTC

Buổi lễ nhận được lẵng hoa chúc mừng của PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đọc thư chúc mừng của PGSTS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nội dung thư nhấn mạnh, sự ra đời của Khoa năm 2006 là bước đi có ý nghĩa tiên phong, mở ra hướng đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao về quan hệ công chúng và quảng cáo tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao việc Khoa xây dựng nền tảng học thuật về quan hệ công chúng, quảng cáo, truyền thông marketing và truyền thông sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định ,việc thành lập Khoa năm 2006 thể hiện tầm nhìn chiến lược, đáp ứng nhu cầu nhân lực truyền thông chuyên nghiệp trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập. Sau 20 năm, Khoa từng bước xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình, mở rộng hợp tác; hơn 90% sinh viên có việc làm đúng ngành sau tốt nghiệp.

Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo đón nhận đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: BTC

PGS.TS Phạm Minh Sơn đề nghị Khoa tiếp tục đổi mới chương trình, cập nhật chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; mở rộng đào tạo sau đại học tại Phân hiệu Huế; chú trọng phát triển giảng viên và hợp tác với cơ quan báo chí, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Phát biểu tiếp thu, TS Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo chia sẻ, chủ đề “Khởi nguồn và Lan tỏa” của buổi lễ kỷ niệm nhắc nhớ trách nhiệm mở đường của các thế hệ đi trước và sự tiếp nối của cựu học viên, sinh viên.

Thay mặt cán bộ, giảng viên, người học của Khoa, TS Nguyễn Thị Minh Hiền cảm ơn lãnh đạo Học viện, các thế hệ cán bộ, giảng viên, đối tác và người học; tri ân GS.TS Tạ Ngọc Tấn, người ký quyết định thành lập Khoa ngày 12-5-2006, đồng thời tưởng nhớ cố PGS.TS Lưu Văn An, nguyên Quyền Giám đốc Học viện, người từng trực tiếp phụ trách Khoa. Thời gian tới, Khoa tập trung cập nhật chương trình, phát triển hợp tác quốc tế, mở rộng đào tạo tại Phân hiệu Huế và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Đại biểu, các thế hệ cán bộ, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Thành lập năm 2006, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam đào tạo bài bản về quan hệ công chúng và quảng cáo. Đến nay, Khoa đã và đang đào tạo gần 3.100 người học ở ba trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...