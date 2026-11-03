Khoa Phục hồi chức năng-Tâm bệnh: Địa chỉ tin cậy của nhiều người bệnh

Nhiều bệnh nhi được can thiệp sớm các rối loạn phát triển tại Khoa Phục hồi chức năng- Tâm bệnh (Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình).

Đến điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng- Tâm bệnh được vài tháng nay, bé Đ.H.N.M (20 tháng tuổi) đã có những chuyển biến tích cực. Mẹ bé M cho biết: Bé được sinh ra đủ tháng nhưng sau quá trình chăm sóc con, tôi nhận thấy con bị chậm các mốc vận động như chậm biết lật, lẫy, chậm nói, bám vịn yếu, chưa đi men được. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán cháu thuộc trường hợp chậm phát triển các mốc vận động. Được áp dụng phương pháp điều trị vật lý trị liệu và vận động trị liệu chuyên biệt, trẻ đã bám đi men vững vàng, tự đi chập chững được quãng ngắn, vận động tinh bàn tay linh hoạt hơn, tương tác mắt cải thiện và nói được câu ngắn 2- 3 từ.

Một trường hợp khác được can thiệp thành công là bệnh nhi N.H.T (4 tuổi). Khi tiếp nhận điều trị, bé T chỉ ê a chưa rõ từ, nhận thức chậm, không làm theo chỉ dẫn, hạn chế cử chỉ giao tiếp, gọi ít quay đầu, không biết khoe, mách, có hành vi đập đầu khi không vừa ý. Được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, trẻ được trị liệu ngôn ngữ chuyên sâu như giao tiếp, sửa lỗi phát âm, điều hòa cảm giác, can thiệp hành vi kết hợp điện xung kích thích phát âm. Kết quả, trẻ đã có sự tiến bộ rõ rệt: nói được các câu đơn giản, trả lời đúng các câu hỏi “cái gì”, “như thế nào”, thực hiện tốt mệnh lệnh đơn giản, giao tiếp mắt tốt, đáp ứng nhanh khi gọi tên và chấm dứt hoàn toàn hành vi tiêu cực đập đầu…

Thực hiện trị liệu ngôn ngữ chuyên sâu cho trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Theo bác sĩ Đoàn Thị Thu, bác sĩ điều trị của Khoa Phục hồi chức năng- Tâm bệnh: Chuyên ngành Phục hồi chức năng-Tâm bệnh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, đặc biệt với các bệnh viện chuyên khoa Sản-Nhi. Sau quá trình điều trị, nhiều trẻ sơ sinh non tháng, trẻ mắc bệnh lý bẩm sinh hoặc chậm phát triển tâm thần, vận động cần được hỗ trợ để phục hồi và hòa nhập với cuộc sống. Đồng thời, phụ nữ sau sinh cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, cần sự chăm sóc đặc biệt để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn mang đến dịch vụ y tế toàn diện, Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình đã đầu tư xây dựng Đơn nguyên Phục hồi chức năng- Tâm bệnh, nay là Khoa Phục hồi chức năng- Tâm bệnh với chức năng tiếp nhận, thăm khám và can thiệp đa dạng cho cả nhi khoa và sản - phụ khoa, tập trung vào 4 nhóm mặt bệnh chính: Bệnh lý tâm bệnh và rối loạn phát triển: Rối loạn phổ tự kỷ (ASD), chậm phát triển ngôn ngữ, nói ngọng, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chậm phát triển trí tuệ, rối loạn lo âu, rối loạn sự thích ứng, rối loạn hành vi, rối loạn phân ly; Bệnh lý thần kinh - vận động: Bại não, chậm phát triển vận động, xơ hóa cơ ức đòn chũm; Hình thái chi, cột sống & di chứng vận động: Chân chữ X, chân chữ O, bàn chân bẹt, vẹo cột sống; cứng khớp và di chứng vận động sau phẫu thuật, sau điều trị tích cực (thở máy), hạn chết vận động khớp sau bất động bó bột; Lĩnh vực Sản Phụ khoa: Phục hồi chức năng sàn chậu ở phụ nữ sau sinh hoặc mắc bệnh lý sa sinh dục, sa tạng chậu, rối loạn tiểu tiện.

Hướng dẫn trẻ luyện tập phát triển vận động.

Để nâng cao chất lượng điều trị và đáp ứng nhu cầu người bệnh, Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Ninh Bình đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hệ thống phòng chức năng hoàn chỉnh gồm: 3 phòng can thiệp giáo dục đặc biệt và trị liệu ngôn ngữ; 1 phòng vận động điều hòa giác quan; 1 phòng vận động trị liệu; 1 phòng điện trị liệu; buồng bệnh và phòng khám chuyên khoa. Các trang thiết bị chuyên sâu được đầu tư như: Máy kích thích phát âm, máy tập vận động chi dưới, hệ thống kéo giãn cột sống, điện xung, điện phân, siêu âm điều trị, đèn hồng ngoại, đèn tử ngoại và kho giáo cụ chuẩn hóa theo độ tuổi…

Trong điều trị cho người bệnh, Khoa đã kết hợp đa chuyên khoa giữa vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, giáo dục đặc biệt và tâm lý học lâm sàng. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh, người nhà các bài tập tại nhà đối với các bệnh về hệ thống vận động cơ xương khớp, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - bệnh viện để duy trì tiến độ phục hồi.

Theo thống kê, từ khi còn là đơn nguyên Phục hồi chức năng- Tâm bệnh, quý 4/2024 đã tiếp đón 400 lượt người bệnh đến khám và thực hiện 109 lượt điều trị; năm 2025 đã có 2.247 lượt khám và 944 lượt điều trị; 9 tháng đầu năm 2026 đã có 1.608 lượt khám và 992 lượt điều trị. Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ cần can thiệp về nhận thức, ngôn ngữ, vận động và các rối loạn phát triển thần kinh ngày càng tăng.

Với việc đưa Khoa Phục hồi chức năng - Tâm bệnh vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện để mở rộng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu mà còn góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, đồng hành cùng người bệnh và gia đình trên hành trình phục hồi thể chất, phát triển tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khoa sẽ phát triển sâu hơn mảng phục hồi chức năng hô hấp, chẩn đoán, sàng lọc và can thiệp sớm các rối loạn phát triển ở trẻ nhỏ, đồng thời đẩy mạnh mảng phục hồi chức năng sàn chậu sản - phụ khoa.