Khoa Phật học từ xa tại TP.HCM thăm, đảnh lễ Chư Tôn đức Giáo phẩm

Thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với Chư tôn đức Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), trước thềm Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vào ngày 25/10/2026, Khoa Phật học Từ xa – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức chuyến thăm, đảnh lễ, vấn an sức khỏe Chư tôn đức giáo phẩm, các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam.

Đoàn do Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Trưởng Khoa Phật học Từ xa và Ni sư Thích Nữ Hiếu Liên, Phó Trưởng khoa, dẫn đoàn, cùng gần 600 học viên là tăng, ni sinh và nam nữ cư sĩ phật tử tham dự.

Thiền viện Thường Chiếu: Tri ân bậc thầy, tiếp nối chí nguyện tu học

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Thiền viện Thường Chiếu, nơi gắn liền với cuộc đời tu hành và hoằng hóa của Thiền sư Thích Thanh Từ, bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho sự phục hưng và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Đón tiếp đoàn có Thiền sư Thích Thông Thiền, Tổng Thư ký Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Thư ký Ban Thiền học Bắc truyền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, Thư ký Thiền viện.

Chư tôn đức đã ân cần tiếp đón, tạo không khí gần gũi, ấm áp và thắm tình đạo vị.

Tại buổi gặp gỡ, Thiền sư Thích Thông Thiền chia sẻ pháp thoại sách tấn học viên về ý nghĩa của việc thăm viếng, đảnh lễ và vấn an các bậc trưởng thượng. Theo Hòa thượng, đây không chỉ là một hoạt động thăm hỏi thông thường mà còn là dịp để người học Phật nhìn lại hành trình tu học, tưởng nhớ công ơn giáo dưỡng, tiếp nhận kinh nghiệm tu hành và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với Tam bảo.

Từ ý nghĩa đó, Hòa thượng triển khai 5 nội dung chiêm nghiệm, giúp học viên nhận diện chiều sâu của hạnh tri ân và ý nghĩa của việc trở về thăm Thầy.

Thứ nhất, thăm Thầy là thực hành hạnh tri ân. Trên con đường tu học, mỗi người đều thọ nhận ít nhiều ân đức từ những bậc thầy đã chỉ dạy, dìu dắt và nâng đỡ đạo tâm. Có những lời dạy được tiếp nhận từ những ngày đầu bước chân vào cửa đạo, nhưng cũng có những điều phải trải qua thời gian thực hành mới thấu hiểu. Vì vậy, trở về thăm Thầy chính là dịp để mỗi người nhớ nghĩ công ơn giáo dưỡng, nuôi dưỡng lòng biết ơn và chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động thiết thực trong đời sống tu học.

Thứ hai, thăm Thầy là học đạo qua thân giáo. Giáo pháp không chỉ được truyền trao qua lời giảng mà còn được thể hiện trong nếp sống, phong thái và sự hành trì của người thầy. Sự điềm tĩnh, khiêm cung, tinh thần buông xả và lòng từ bi của các bậc trưởng thượng chính là những bài học sống động. Người học Phật cần biết quan sát, chiêm nghiệm và vận dụng vào đời sống hằng ngày, thay vì chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hay ghi nhớ lời nói.

Thứ ba, thăm Thầy là vun bồi tình pháp lữ và sự hòa hợp của Tăng đoàn. Những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ tu sĩ, học viên và cư sĩ góp phần thắt chặt tình đạo hữu, nuôi dưỡng sự kính trọng và tinh thần nâng đỡ nhau trên đường tu tập. Sự hòa hợp không chỉ thể hiện qua những dịp gặp gỡ mà còn cần được duy trì bằng thái độ lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ và cùng hướng đến mục tiêu phụng sự Phật pháp.

Thứ tư, thăm Thầy là cơ hội soi lại chính mình trên đường tu học. Khi được gần gũi các bậc trưởng thượng, người học có dịp đối chiếu những điều đã học với sự thực hành của bản thân, nhận ra những thiếu sót trong nhận thức và hành trì. Từ đó, mỗi người tự nhắc mình tinh tấn hơn, giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chính niệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thứ năm, thăm Thầy là tự nhắc mình về trách nhiệm tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Những thành tựu của Phật giáo hôm nay được vun đắp qua nhiều thế hệ chư tôn đức đã tận tụy tu hành, giáo dục tăng tài và hoằng dương Phật pháp. Tri ân các bậc tiền nhân vì thế không chỉ dừng lại ở lòng kính ngưỡng, mà còn đòi hỏi thế hệ kế thừa phải nỗ lực học tập, thực hành giáo pháp, giữ gìn giới luật và đem những giá trị tốt đẹp của đạo Phật phụng sự con người, xã hội.

Trong phần chia sẻ, Hòa thượng cũng dẫn lại những vần thơ gợi mở chiều sâu của sự tỉnh thức và tình thầy trò:

"Lời Người dạy vọng vang từng hơi thở

Mỗi sát na trầm lắng vị thiền tư

Người đặt tay cho giấc ngủ không mơ

Và đánh thức bằng tiếng thầm từ ái".

Thiền sư tiếp tục gợi nhắc qua những câu thơ:

"Ta đọc lòng ta trong khoảng im

Sắc không muôn sợi bật cung huyền

Ngàn đóa sao trời tơi tả cánh

Vỡ nát trên nguồn sông vô biên".

Những vần thơ mở ra khoảng lặng để mỗi người chiêm nghiệm về tâm, về sự sinh khởi và tan biến của các hiện tượng, từ đó học cách quan sát nội tâm, không vội chấp thủ vào những gì đang diễn ra.

Dịp này, đoàn đã đảnh lễ Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; đồng thời đến nhiễu thất Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ HĐCM - GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, bày tỏ lòng tôn kính và tri ân đối với bậc trưởng lão đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp tu hành và hướng dẫn hậu học.

Tiếp nối hành trình, tại Thiền viện Linh Chiếu, đoàn được Ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu chia sẻ những lời chỉ dạy về đời sống tu tập. Trước khi dùng cơm, các thành viên cùng ngồi thiền trong chính niệm, thực tập sự lắng dịu thân tâm và nuôi dưỡng tỉnh thức trong từng sinh hoạt thường ngày.

Tổ đình Bửu Long: Khuyến tấn học viên vững bước trên lộ trình tu học

Điểm đến thứ hai là Tổ đình Bửu Long, nơi đoàn được đảnh lễ, vấn an Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ HĐCM - GHPGVN, Viện chủ Tổ đình.

Hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm tiêu biểu của Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông) tại Việt Nam, được nhiều người biết đến qua những chia sẻ sâu sắc về con đường thực hành và giác ngộ.

Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng đã dành thời gian chia sẻ về lộ trình tu học dành cho học viên, nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa giới, định, tuệ và tiến trình văn, tư, tu. Theo đó, học Phật cần bắt đầu từ việc tiếp nhận giáo pháp đúng đắn, suy xét bằng tư duy sáng suốt, rồi đem những điều đã hiểu vào thực hành để tự thân kiểm nghiệm và chuyển hóa.

Thông qua những hình ảnh ẩn dụ gần gũi nhưng giàu ý nghĩa, Hòa thượng giúp học viên nhận ra rằng việc học không thể chỉ dừng lại ở kiến thức hay kết quả thi cử. Giá trị của sự học nằm ở khả năng vận dụng giáo pháp vào đời sống, chuyển hóa những bất thiện trong tâm và phát triển trí tuệ trên nền tảng giới hạnh.

Bên cạnh những lời khuyến tấn về tu học, Hòa thượng còn chia sẻ với đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Tổ đình Bửu Long, giúp các học viên hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những đóng góp của các thế hệ đi trước đối với Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng gửi lời chúc đến toàn thể học viên luôn giữ vững niềm tin, tinh thần cầu học và chí nguyện tu tập; biết kết hợp hài hòa giữa việc học giáo lý với thực hành, lấy sự chuyển hóa thân tâm làm nền tảng cho đời sống tâm linh.

Pháp viện Minh Đăng Quang: Học, tu và phụng sự nhân sinh

Điểm dừng chân cuối cùng của Đoàn là Pháp viện Minh Đăng Quang, đón tiếp và chia sẻ với Đoàn có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS T.Ư - GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hòa thượng Thích Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Minh Bửu, Ủy viên HĐTS - GHPGVN, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, Trụ trì Pháp viện.

Hòa thượng Thích Giác Toàn bày tỏ niềm hoan hỷ, tán dương tinh thần cầu học và tu học của chư tăng ni cùng nam nữ cư sĩ thuộc Khoa Phật học Từ xa. Hòa thượng chia sẻ về hành trình tu học, hoằng pháp và phụng sự của các bậc tôn đức, tiền nhân; qua đó nhắc nhở học viên trân trọng những giá trị được trao truyền, đồng thời phát huy tinh thần nỗ lực, kiên trì vượt qua khó khăn trên con đường học Phật.

Hòa thượng nhấn mạnh tinh thần học phải đi đôi với hành, người học Phật không chỉ tích lũy kiến thức mà còn cần thực tập giáo pháp, chuyển hóa bản thân và đem những điều đã học đóng góp cho cộng đồng. Việc học, việc tu và phụng sự nhân sinh cần được thực hiện trong mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, để tri thức Phật học thực sự trở thành nền tảng cho đời sống đạo đức và trí tuệ.

Những lời chia sẻ của Hòa thượng là nguồn động viên thiết thực đối với các học viên, nhất là những người vừa học tập, vừa làm việc và thực hiện các trách nhiệm gia đình, xã hội. Qua đó, mỗi người càng ý thức rõ hơn rằng con đường học Phật đòi hỏi sự bền bỉ, tinh tấn và tinh thần thực học, thực tu.

Chuyến thăm, đảnh lễ và vấn an chư tôn đức giáo phẩm của Khoa Phật học Từ xa khép lại trong niềm hoan hỷ, kính quý và biết ơn. Qua những cuộc gặp gỡ, những lời pháp nhũ và sự tiếp đón ân cần của chư tôn đức, gần 600 học viên có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm tu hành, hiểu sâu hơn về truyền thống Phật giáo Việt Nam và củng cố chí nguyện học tập, thực hành giáo pháp.

Sự tri ân thiết thực nhất chính là tinh tấn tu học, giữ gìn phẩm chất đạo đức, sống có trách nhiệm và đem những điều đã học phụng sự con người, góp phần xây dựng một đời sống an lạc, nhân ái và tốt đẹp hơn.

Tin: Ngộ Minh Chương

Ảnh: Giác Minh Lễ, Diệu Huyền