Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập

Chương trình có chủ đề "Một bến chữ - Vạn trùng khơi". 75 năm qua, từ một bến chữ Văn khoa, mỗi sinh viên đã có một hành trình riêng, nhưng cùng chung khát vọng khơi xa.

Trên hành trình ấy, Khoa đã đào tạo hàng nghìn giáo viên, nhà nghiên cứu, đồng thời đóng góp tích cực vào biên soạn chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, truyền thống càng lớn, di sản càng rực rỡ thì trách nhiệm tiếp nối càng nặng nề.

Niềm tự hào về những thành quả đã đạt được cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, từ nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đến chủ động đổi mới trước những yêu cầu mới của giáo dục và xã hội.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ôn lại chặng đường phát triển, PGS.TS Hà Văn Minh - Trưởng khoa Ngữ văn cho biết, ngày 11/10/1951, cùng với sự thành lập Trường Sư phạm Cao cấp, Khoa Ngữ văn chính thức ra đời.

Qua nhiều thập niên, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã xây dựng nhiều công trình nghiên cứu, mở ra những hướng tiếp cận mới đối với văn học, ngôn ngữ và giáo dục Ngữ văn.

Những đóng góp ấy góp phần tạo dựng nền tảng học thuật, đồng thời bồi dưỡng cho người học phương pháp tư duy, năng lực nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm với nghề.

PGS.TS Hà Văn Minh cho hay, Khoa đào tạo cử nhân các ngành Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở 7 chuyên ngành.

Khoa đồng thời tham gia biên soạn, thẩm định chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn ở các cấp học; triển khai nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn học, ngôn ngữ và giáo dục Ngữ văn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Minh - Trưởng khoa Ngữ văn ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của khoa.

Dấu ấn của Khoa còn thể hiện qua những đóng góp về học thuật và đào tạo. Khoa có 4 nhà khoa học được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 12 Giải thưởng Nhà nước.

Tập thể Khoa được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 1984, 1991 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001. Hai bộ môn và 6 cá nhân nhà giáo được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; tập thể Khoa, các chuyên ngành và cá nhân còn nhận hơn 50 lượt bằng khen của các cấp.

Đến tháng 9/2026, luận án tiến sĩ thứ 458 của Khoa đã được bảo vệ thành công. Trong 10 năm qua, cán bộ của Khoa có trên 40 lượt tham gia với vai trò tổng chủ biên, chủ biên và tác giả các bộ sách giáo khoa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đào tạo đội ngũ giáo viên Ngữ văn, Khoa còn góp phần bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và truyền thông. Qua nhiều thế hệ, môi trường sư phạm và học thuật của Khoa được xây dựng trên tinh thần nhân văn, sự nghiêm cẩn trong nghiên cứu và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngày 2/10/2026, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập, với sự hội tụ của các lĩnh vực Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Triết học. Đây là cơ hội tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, mở rộng hướng nghiên cứu liên ngành và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo.

Trong bối cảnh giáo dục và xã hội có nhiều thay đổi, Khoa Ngữ văn tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn của giáo dục phổ thông. Những định hướng này góp phần thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa Ngữ văn hội ngộ tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập khoa.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Khoa Ngữ văn và 20 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển Khoa. Khoa cũng tổ chức các hoạt động tri ân những thế hệ nhà giáo lão thành.