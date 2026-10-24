Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội: 75 năm bồi đắp truyền thống, khẳng định vị thế

Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học. (Ảnh: QUYẾT BÙI)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Ngữ văn cho biết: Thành lập ngày 11/10/1951 cùng với Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường đại học Sư phạm Hà Nội), Khoa Ngữ văn có những lớp học đầu tiên trong điều kiện còn nhiều khó khăn tại vùng tự do Thanh Hóa. Các thế hệ sinh viên khóa đầu được học với các Giáo sư Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngữ văn từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên, nghiên cứu văn học, ngôn ngữ và khoa học giáo dục ngữ văn uy tín hàng đầu cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm (Ảnh: QUYẾT BÙI)

Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học. Các thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường nay đã đảm nhiệm nhiều vị trí trong xã hội, trở thành nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà quản lý. Trong đó có những tên tuổi như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Tô Nhuận Vỹ.

Những con số khẳng định quy mô và đóng góp

Trong 75 năm, Khoa Ngữ văn đã đào tạo khoảng 16.000 cử nhân hệ chính quy, hơn 5.300 cử nhân hệ tại chức, từ xa; khoảng 3.850 thạc sĩ và 482 tiến sĩ. Nhiều học viên, nghiên cứu sinh đến từ Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Hiện nay, Khoa chủ trì 10 ngành đào tạo, gồm 3 ngành cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, cùng 7 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Từ năm học 2021-2022, quy mô tuyển sinh của Khoa tăng gấp đôi, đạt khoảng 480 sinh viên mỗi năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Ngữ văn trình bày diễn văn kỷ niệm. ﻿(Ảnh: QUYẾT BÙI)

Gắn hoạt động đào tạo với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nhiều thế hệ cán bộ của Khoa đảm nhiệm vai trò tổng chủ biên, chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn. Riêng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hơn 40 cán bộ của Khoa là chủ biên và tác giả các bộ sách từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Trong 25 năm qua, cán bộ của Khoa đã công bố hơn 2.500 bài báo trong nước và quốc tế, xuất bản khoảng 600 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình, sách giáo khoa; tham gia 12 đề tài cấp Nhà nước và 48 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Phát huy truyền thống, chủ động đổi mới trong giai đoạn phát triển mới

Định hướng chặng đường tiếp theo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Minh khẳng định Khoa Ngữ văn sẽ tiếp tục kết hợp bề dày truyền thống với sức trẻ của đội ngũ; nâng cao đồng thời trình độ chuyên môn, năng lực công nghệ thông tin và ngoại ngữ; kết hợp chuyên ngành với đa ngành, đa dạng hóa đào tạo, chủ động hội nhập và đẩy mạnh đào tạo Tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen, ghi nhận sự đóng góp của các nhà giáo, tập thể. (Ảnh: QUYẾT BÙI)

Trên cơ sở đó, Khoa hướng tới mục tiêu giữ vững vị thế đơn vị hàng đầu cả nước về đào tạo giáo viên ngữ văn và nghiên cứu khoa học ngữ văn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh, kỷ niệm 75 năm thành lập Khoa Ngữ văn là dịp hội tụ các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học; đồng thời lan tỏa tình yêu nghề, nhiệt huyết và những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn, những thành tựu của Khoa Ngữ văn đã góp phần làm nên vị thế và sự phát triển của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Ông trân trọng tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, đồng thời mong muốn các thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Khoa và Nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. ﻿(Ảnh: QUYẾT BÙI)

Nhấn mạnh trách nhiệm trong giai đoạn mới, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, truyền thống và những thành tựu đã đạt được càng lớn thì trách nhiệm tiếp nối, phát triển càng cao. Trong bối cảnh hiện nay, Khoa Ngữ văn cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới, biến những suy tư và mong muốn phát triển thành hành động cụ thể, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị, vị thế và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Chặng đường 75 năm là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người học Khoa Ngữ văn. Tiếp nối truyền thống ấy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là gìn giữ những giá trị đã được vun đắp, mà còn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát huy vai trò của Khoa trong sự nghiệp giáo dục và phát triển khoa học ngữ văn.