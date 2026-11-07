Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân: Nửa thế kỷ gieo tri thức, bồi đắp bản lĩnh

Khoa đào tạo giáo viên giáo dục chính trị đầu tiên

Năm 1976, Khoa Giáo dục Chính trị ra đời theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trở thành khoa đào tạo giáo viên giáo dục chính trị đầu tiên trong hệ thống đại học sư phạm, với 4 tổ bộ môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Việt Thắng, Trưởng khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân ôn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Khoa. Ảnh: TT

Trong những năm đầu, từ 1976 đến 1987, Khoa triển khai đào tạo chính quy theo niên chế, thời gian 4 năm, chủ yếu đáp ứng nhu cầu giáo viên chính trị cho các trường phổ thông. Từ năm học 1988-1989, Khoa chuyển sang mô hình đào tạo phân ban, kết hợp kiến thức sư phạm nền tảng với chuyên môn chuyên sâu. Giai đoạn 1988-2002 cũng ghi dấu việc mở rộng đào tạo phi chính quy, liên kết đào tạo tại nhiều địa phương và chú trọng xây dựng đội ngũ.

Từ năm 2002 đến 2011, bên cạnh đào tạo giáo viên, Khoa mở rộng các ngành như Sư phạm Triết học, Công tác xã hội, Giáo dục công dân; đồng thời phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Năm 2011, 2 bộ môn Triết học và Công tác xã hội tách ra thành lập các khoa độc lập. Ngày 17-6-2013, Khoa Giáo dục chính trị chính thức đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, xác lập rõ hơn 2 lĩnh vực chuyên môn trọng tâm.

Từ năm 2018 đến nay, Khoa tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng chuẩn hóa đầu ra, gắn lý luận với thực tiễn và phát triển năng lực người học. Năm 2018, Khoa mở ngành Chính trị học, tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2019 và đến năm 2026 triển khai đào tạo thạc sĩ ngành này. Cùng với mở rộng quy mô và ngành đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Việt Thắng, Trưởng khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và phát triển các ngành khoa học chính trị - xã hội. Những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ là tinh thần đoàn kết, sự tận tâm với người học, chủ động đổi mới và trách nhiệm với xã hội.

Trong giai đoạn tiếp theo, Khoa định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ trình độ cao, đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và chuyển đổi mô hình đào tạo của nhà trường, việc gắn kết chặt chẽ hơn giữa lý luận với thực tiễn, giữa tri thức chuyên môn với năng lực nghề nghiệp của người học được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Để lý luận không đi sau thực tiễn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, lý luận không thể chỉ đi sau cuộc sống để giải thích những gì đã xảy ra, mà cần đi trước một bước, giúp nhận diện vấn đề, dự báo xu thế và mở đường cho những khả năng phát triển mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TT

Đối với công tác giáo dục, điều này đòi hỏi mỗi bài giảng không chỉ giúp người học ghi nhớ khái niệm, tiếp nhận kết luận mà còn biết đặt câu hỏi, hiểu con đường đi đến kết luận và có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng không chỉ dừng ở phản bác những quan điểm sai trái, mà trước hết cần làm sáng tỏ cái đúng bằng luận cứ khoa học, sự thật lịch sử và những thành tựu thực tiễn, qua đó giải đáp những băn khoăn chính đáng của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn mong muốn Khoa tiếp tục nuôi dưỡng bản lĩnh khoa học, khuyến khích giảng viên nghiên cứu những vấn đề mới, gắn lý luận với đời sống và đối thoại với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, pháp luật, công nghệ. Những vấn đề đang được xã hội quan tâm, từ tranh luận nghệ thuật, đạo đức trên không gian số đến chuyển đổi thể chế và phát triển đất nước, cần trở thành chất liệu cho nghiên cứu, giảng dạy, đối thoại.

Đồng thời, Khoa cần tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách, xây dựng đội ngũ kế cận và tạo môi trường học thuật cởi mở; để lý luận không đi sau thời đại, không chỉ giải thích con đường ta đã đi mà góp phần soi sáng con đường ta sẽ đến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chúc mừng Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân nhân dịp 50 năm thành lập. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, lịch sử và những thành tựu của nhà trường được tạo nên từ sự đóng góp của từng đơn vị, trong đó có Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân. Những kết quả đạt được trong hành trình 50 năm qua đã góp phần bồi đắp giá trị, vị thế và tầm ảnh hưởng của nhà trường.

Trân trọng ghi nhận công sức, trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn bày tỏ tin tưởng Khoa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực học thuật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tập thể, cá nhân của Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân nhận khen thưởng. Ảnh: TT

Nhân dịp này, các cá nhân của Khoa nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển Khoa. Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân cũng tổ chức tri ân các thế hệ giảng viên lão thành.