Thượng tọa Thích Thanh Lợi, đại diện Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương phụ trách nghi lễ miền Bắc, đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư trang nghiêm tại Giác linh đường tuần tự cử hành nghi thức chúc thực, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Trong không khí trang nghiêm, khói trầm quyện tỏa, lời kinh tiếng kệ được cử tán ca ngợi giới đức trang nghiêm của cố Trưởng lão Hòa thượng - bậc tùng lâm thạch trụ, vị giáo phẩm có công hạnh lớn lao đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam qua những thăng trầm lịch sử, gắn bó với sự hình thành và phát triển của GHPGVN.

Đối với hàng môn đồ pháp quyến, Trưởng lão Hòa thượng là bậc thầy với đức độ nhu hòa, luôn quan tâm, dẫn dắt hàng hậu học. Cho đến những ngày tháng trụ thế sau cùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp vẫn thân lâm chứng minh các Phật sự; chứng minh và sách tấn cho các giới tử xuất gia và tại gia thọ Bồ-tát giới trong Đại giới đàn Thanh Kiểm do Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Ban kinh sư Phật giáo miền Bắc cử hành khóa lễ

Theo nghi lễ truyền thống của thiền gia miền Bắc, khoa cúng Tổ, cung tiến giác linh là khoa cúng đặc biệt được cử hành trong tang nghi của các bậc xuất gia. Đặc biệt, đối với các vị cao đức trưởng thượng của sơn môn pháp phái, những bản văn được dùng để cử hành pháp sự ngoài việc tuân theo những thể thức, thứ lớp được định sẵn, còn có các phần chúc văn, sớ văn được cung soạn riêng với nội dung ứng với hành trạng và đức độ của mỗi vị.

Theo thông cáo đặc biệt số 95/TB-HĐCM ngày 25-11-2026 được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.