Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại: 60 năm kiến tạo và khát vọng vươn tầm khu vực

10 gần đây là giai đoạn Khoa Khách sạn - Du lịch bứt phá mạnh mẽ về chương trình đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp và công bố quốc tế, mở đường cho những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dấu ấn sáu thập kỷ không ngừng đổi mới

Ngày 26/12/1966, Khoa Tổ chức và Kỹ thuật xí nghiệp Ăn uống công cộng (thường gọi là Khoa Ăn uống công cộng), tiền thân của Khoa Khách sạn - Du lịch hiện nay, được thành lập tại Trường Thương nghiệp Trung ương, nay là Trường Đại học Thương mại. Người đặt nền móng là thầy Tô Minh Huệ, người Việt Nam đầu tiên được đào tạo chuyên ngành Tổ chức và Công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống tại Trường Kinh tế Quốc dân Plekhanov (Liên Xô). Ngày đầu, Khoa có 9 cán bộ giáo viên do thầy Đỗ Đơn Thơ làm Chủ nhiệm Khoa, phụ trách 3 lớp với 123 sinh viên, đào tạo kỹ sư chế biến sản phẩm ăn uống công cộng.

Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam chụp cùng thầy trò lớp KTAU 4, Lớp phục vụ hậu cần tại Cam Lộ, Quảng Trị năm 1973

Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ác liệt, chỉ một năm sau, thầy trò Khoa cùng toàn trường sơ tán về huyện Kim Động (cũ), tỉnh Hưng Yên. Nhiều giáo viên, sinh viên đã lên đường nhập ngũ, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh. Những người ở lại vừa dạy, vừa học, vừa phục vụ tiền tuyến, như lớp phục vụ hậu cần tại Cam Lộ, Quảng Trị năm 1973.

Bước ngoặt lớn đến vào cuối thập niên 1980, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. Với quyết tâm đổi mới để phát triển lâu dài, Khoa chuyển từ đào tạo kỹ sư ngành Ăn uống sang đào tạo cử nhân Quản trị doanh nghiệp Khách sạn - Du lịch và Marketing Khách sạn - Du lịch từ năm 1990. Năm 1993, Khoa chính thức đổi tên thành Khoa Khách sạn - Du lịch và từ năm 2013 chuyển sang đào tạo hai ngành độc lập là Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trong giai đoạn từ 2017 đến 2026, Khoa Khách sạn - Du lịch đa dạng hóa chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Năm 2018, Khoa tuyển sinh chương trình theo cơ chế đặc thù - chương trình thí điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 52 tín chỉ thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, sau đó cải tiến thành chương trình định hướng nghề nghiệp năm 2022. Tiếp đó là các chương trình Quản trị khách sạn định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP và Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí IPOP, bắt đầu tuyển sinh lần lượt từ các năm 2024 và 2026.

Chất lượng đào tạo được khẳng định bằng các chuẩn mực khách quan: năm 2022, hai chương trình Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; năm 2025, hai chương trình được xếp hạng đối sánh UPM mức 5 sao.

Truyền thống của Khoa Khách sạn - Du lịch được vun đắp bởi nhiều thế hệ nhà giáo tâm huyết

Đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Hiện nay, Khoa Khách sạn - Du lịch tuyển sinh và đào tạo hai ngành trình độ đại học: Quản trị khách sạn (mã ngành 7810201) và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 7810103). Ngành Quản trị khách sạn được đào tạo theo chương trình chuẩn và chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), trong đó 40% khối kiến thức chuyên nghiệp được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đặc biệt, từ năm 2026, Khoa bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành mới Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đào tạo theo chương trình IPOP, mở ra hướng đi mới cho người học yêu thích lĩnh vực mới này.

Điểm khác biệt trong mô hình đào tạo của Khoa là thời gian sinh viên được trải nghiệm và học tập ngay tại doanh nghiệp. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên tham gia Tour nhận thức và đi thực tập nghề nghiệp 2 tháng tại các doanh nghiệp trong ngành. Các chương trình đào tạo mới dành từ 21 đến 52 tín chỉ cho các học phần thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Mỗi năm, hơn một nghìn lượt sinh viên học tập tại hơn 50 doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, trong đó có Nhật Bản và Đài Loan.

Sinh viên Khoa Khách sạn - Du lịch thực tập tại doanh nghiệp

Những năm gần đây, công bố quốc tế trở thành dấu ấn nổi bật của Khoa: từ 1 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus năm 2019; từ năm 2024 đến nay, mỗi năm giảng viên của Khoa công bố từ 15 đến 19 bài nằm trong danh mục Scopus và WoS. Các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề quan trọng của ngành như chuyển đổi số trong du lịch, du lịch bền vững và hành vi của khách du lịch.

Tháng 10/2026, Khoa cùng với Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Rikkyo (Nhật Bản) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Tái tư duy về du lịch và khách sạn: Từ lý thuyết đến thực tiễn", thu hút nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu trong nước và đến từ Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Indonesia.

Tinh thần nghiên cứu lan tỏa sang sinh viên với hàng chục đề tài mỗi năm. Nhiều công trình đạt giải bậc cao: 2 giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, giải Best Paper tại Hội thảo quốc tế Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học Kinh tế và Kinh doanh (SR-ICYREB), 2 giải Ba Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc. Đặc biệt, một số dự án nghiên cứu của sinh viên đã được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tái tư duy về du lịch và khách sạn: Từ lý thuyết đến thực tiễn” (Rethinking Tourism & Hospitality: From Theory to Practice), tháng 10/2026

Những người làm nên truyền thống

Ghi nhận những đóng góp của Khoa, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Khoa Huân chương Lao động hạng Ba (2001). Khoa cũng được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua (năm học 2017 - 2018) cùng nhiều Bằng khen, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2016), đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm 2011 đến năm học 2019 - 2020. Công đoàn và Liên chi đoàn Khoa nhiều lần nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Về cá nhân, 6 nhà giáo của Khoa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: Trương Quang Niệm, Nguyễn Thị Doan (2000), Bùi Xuân Nhàn (2008), Nguyễn Thị Tú (2017), Nguyễn Thị Nguyên Hồng (2021) và Nguyễn Viết Thái (2023). Nhiều thầy cô được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; đặc biệt có thầy cô được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Truyền thống của Khoa Khách sạn - Du lịch được vun đắp bởi nhiều thế hệ nhà giáo tâm huyết từng giữ các vai trò quan trọng trong các cơ quan nhà nước, tiêu biểu là Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; PGS.TS Đan Đức Hiệp, nguyên Phó chủ tịch thường trực TP. Hải Phòng; PGS.TS Vũ Đức Minh, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã (Văn phòng Chính phủ); TS Phạm Xuân Hậu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ GD-ĐT;...

Tiếp nối truyền thống ấy, nhiều cựu sinh viên của Khoa cũng đang giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan nhà nước, các tỉnh, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp khách sạn và lữ hành… Cộng đồng cựu sinh viên luôn hướng về Khoa bằng việc tham gia giảng dạy với vai trò giảng viên thỉnh giảng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tiếp nhận sinh viên thực tập và tài trợ nhiều hoạt động của Khoa, trong đó có Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.

Hướng tới từng bước khẳng định vị thế trong khu vực

Bước sang chặng đường mới, Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại xác định tầm nhìn trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu về khách sạn, du lịch, sự kiện và các lĩnh vực dịch vụ sáng tạo có uy tín trong nước, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực.

Tập thể lãnh đạo, giảng viên Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại

Sinh viên Khoa Khách sạn Du lịch đi thực tập tại Nhật Bản

Khoa sẽ mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực mới như công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo; mở rộng hợp tác quốc tế, tạo thêm cơ hội thực tập, làm việc ở nước ngoài cho sinh viên; nâng cao bậc đào tạo, tiến tới mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và chuẩn bị điều kiện đào tạo trình độ tiến sĩ. Đồng thời, Khoa sẽ đẩy mạnh nghiên cứu có tác động gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển du lịch bền vững.

60 năm là hành trình đầy tự hào để khẳng định danh tiếng đào tạo trong lĩnh vực du lịch. Khoa Khách sạn - Du lịch Trường Đại học Thương mại đang bước vào chặng đường mới với khát vọng vươn xa, tiếp tục cung ứng cho đất nước những thế hệ nhân lực du lịch chất lượng cao.