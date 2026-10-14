Khoa học y sinh vào ngành y khoa, digital marketing về ngành marketing

Theo Thông tư 74 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học mới được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027. Nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, công nghệ thông tin, sức khỏe, sư phạm và kỹ thuật được điều chỉnh tên gọi, mã ngành hoặc sắp xếp lại trong hệ thống.

Những thay đổi này đòi hỏi thí sinh theo dõi kỹ danh mục ngành và đề án tuyển sinh của từng trường khi đăng ký xét tuyển từ năm 2027.

Digital marketing được xếp vào ngành marketing

Ở lĩnh vực kinh doanh và quản lý, nhiều ngành có tên gọi riêng trước đây được sắp xếp vào các ngành có phạm vi rộng hơn.

Cụ thể, quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được xếp vào ngành quản trị kinh doanh.

Các ngành digital marketing, marketing và truyền thông được sắp xếp vào ngành marketing; kinh tế tài chính được xếp vào ngành tài chính - ngân hàng.

Trong khi đó, kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn được đưa vào ngành kinh doanh thương mại.

Ở lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và thông tin được xếp vào ngành khoa học máy tính. Khoa học dữ liệu được sắp xếp vào ngành trí tuệ nhân tạo theo danh mục mới.

Ngành quản lý hệ thống thông tin được chuyển vào ngành hệ thống thông tin; kỹ thuật phần mềm ô tô được xếp vào ngành kỹ thuật phần mềm. Hệ thống nhúng và IoT được sắp xếp vào ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Khoa học y sinh được xếp vào ngành y khoa

Lĩnh vực sức khỏe cũng có nhiều thay đổi trong cách phân loại ngành đào tạo.

Theo danh mục mới, khoa học y sinh được sắp xếp vào ngành y khoa. Các ngành dược lý và dược lâm sàng, dược liệu - dược học cổ truyền, kiểm nghiệm thuốc và độc chất, tổ chức quản lý dược được xếp vào ngành dược học.

Các ngành phẫu thuật hàm mặt và chỉnh hình răng mặt được sắp xếp vào ngành răng - hàm - mặt.

Trong lĩnh vực phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và dụng cụ chỉnh hình chân tay giả được đưa vào ngành kỹ thuật phục hồi chức năng.

Với đào tạo giáo viên, các ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc được sắp xếp vào ngành sư phạm tiếng nước ngoài.

Việc tập hợp các ngành có nội dung chuyên môn gần nhau vào một ngành chung là thay đổi trong hệ thống phân loại đào tạo. Thí sinh cần phân biệt việc thay đổi tên gọi, mã ngành với việc thay đổi nội dung chương trình học tại từng trường.

Thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký xét tuyển?

Theo quy định, việc phân loại, sắp xếp ngành đào tạo căn cứ vào nguồn gốc phát triển, nội dung và khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi của ngành.

Đối với chương trình liên ngành, xuyên ngành hoặc tích hợp, việc xếp ngành được xác định dựa trên tỷ trọng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi, mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của chương trình.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, phân loại chương trình theo danh mục mới, công khai thông tin và cập nhật dữ liệu theo quy định.

Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày 1/1/2027, trường tiếp tục tổ chức đào tạo theo thông tin tuyển sinh đã công bố. Với các khóa tuyển sinh từ năm 2027, thí sinh cần đối chiếu tên ngành, mã ngành trong danh mục mới với đề án tuyển sinh chính thức của trường.